LH Bank จับมือ บิ๊กซี เปิดให้บริการฝาก-ถอนเงินสด พร้อมโปรโมชันฝากเงินรับคูปองส่วนลด

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank โดย นางสาวกัญชลกรณ์ มหจีระโรจน์ หัวหน้าสายงานบริหารการตลาดเพื่อลูกค้ารายย่อย จับมือ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี โดย นางปวีณรัช นุตสติ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน เปิดให้บริการฝาก-ถอนเงินสด ผ่านบิ๊กซีและบิ๊กซี มินิ กว่า 1,600 สาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกบิ๊กพอยต์ เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ B You Pay (ไม่มียอดเงินฝากขั้นต่ำ) ผ่านบิ๊กซีและบิ๊กซี มินิ (สาขาที่ร่วมรายการ) รับทันทีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 30 บาท (เมื่อซื้อสินค้าที่บิ๊กซีและบิ๊กซี มินิ ขั้นต่ำ 100 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ B You Pay เป็นบัญชีเงินฝากที่ผสานการออมและการใช้จ่ายให้เป็นเรื่องเดียว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่รักความคล่องตัวที่มาพร้อมสิทธิพิเศษหลากหลาย อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก สามารถเปิดบัญชีได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือ LH Bank ทุกสาขา
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lhbank.co.th หรือ สอบถามได้ที่ LH Bank Call Center โทร. 1327 หรือจุดบริการ Banking Agent ที่บิ๊กซีทุกสาขาใกล้บ้าน
หมายเหตุ :
1. การใช้บริการฝาก-ถอนเงินสดและชำระบิล ผ่านบิ๊กซีและบิ๊กซี มินิ มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารและผู้ให้บริการกำหนด
2. เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคารและบิ๊กซีกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำธุรกรรม