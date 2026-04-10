Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.07-ผันผวนสูงรอพัฒนาการสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(10เม.ย.69) ที่ระดับ 32.07 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”
จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.09 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.90-32.35 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวในกรอบ Sideways แถวโซน 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ตามกระแสข่าวของสถานการณ์ใตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง โดยผู้เล่นในตลาดต่างรอจับตาแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ในช่วงวันที่ 11 เมษายน นี้ ที่กรุง Islamabad ประเทศปากีสถาน และการเจรจาหยุดยิงระหว่าง อิสราเอลกับเลบานอน ในระยะสั้นนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก่อนที่จะปรับสถานะถือครองสินทรัพย์อย่างชัดเจน
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน (U of Michigan Consumer Sentiment) ในเดือนเมษายน (ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในรายงาน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ด้วยเช่นกัน) ที่จะสะท้อนภาพผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และอาจส่งผลกระทบต่อมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายของ FED ได้พอควร
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท (USDTHB) เราคงมุมมองเดิมว่า ในช่วงระยะสั้น พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูง ได้ช่วยชะลอโมเมนตัมการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท ทำให้เงินบาทยังไม่สามารถแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยังคงสร้างความเสี่ยง Two-way risk ให้กับเงินบาท โดย เงินบาทมีความเสี่ยงที่จะพลิกกลับมาอ่อนค่าลงได้บ้าง หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความร้อนแรงมากขึ้น ในทางกลับกัน หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มทยอยคลี่คลายลงต่อเนื่อง จะสามารถหนุนให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น หลุดโซนแนวรับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ได้ ซึ่งต้องติดตามท่าทีของทางการอิหร่าน ต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิง ทั้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ในวันที่ 11 เมษายน นี้ การเจรจาระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน และแนวโน้มการเปิดช่องแคบ Hormuz (สามารถติดตามได้จากรายงาน จำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบ Hormuz ผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ BCA Research ที่มีการทำ Hormuz Dashboard หรือ แม้กระทั่ง OILS
ทั้งนี้ เรามีความกังวลว่า เงินบาทเสี่ยงผันผวนสูง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย เนื่องจากอาจเป็นช่วงที่ตลาดได้รับรู้ พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังมีการเจรจาหยุดยิง (หากมีการเจรจาหยุดยิงเกิดขึ้นจริง) ทว่า ปริมาณการทำธุรกรรมจะเบาบางลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีประเด็นขึ้น ไม่ว่าจะสถานการณ์คลี่คลายลง หรือ ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนมีโฟลว์ธุรกรรมเงินบาทเข้ามาในตลาด ช่วงวันหยุดยาวของไทย อาจสามารถทำให้ เงินบาทผันผวนในกรอบที่กว้างกว่าปกติได้ โดยเรามองว่า เงินบาทยังพอมีโซนแนวรับในช่วง 32.00 บาทต่อดอลลาร์ และมีโซนแนวรับถัดไป ที่อาจถึงโซน 31.75-31.85 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ โซนแนวต้านจะอยู่ในช่วง 32.20-32.30 บาทต่อดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปแถว 32.50 บาทต่อดอลลาร์