ทีทีบีส่ง'เอสเอ็มอี สมาร์ท พลัส'หนุนสินเชื่อ-โซลูชันตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

ทีทีบีตอกย้ำบทบาทพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME เดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อและโซลูชัน “ทีทีบี เอสเอ็มอี สมาร์ท พลัส” ช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดต้นทุนทางการเงิน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 333% ของมูลค่าหลักประกัน และดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ใน 2 ปีแรก โดยเน้นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ SME เข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น และเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
นางกนกพร จูฑา ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี) เปิดเผยว่า ทีทีบีตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ SME ที่มีมากกว่า 3.3 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35% ของ GDP และมีบทบาทสำคัญในการสร้างการจ้างงานกว่า 70% ของการจ้างงานทั้งหมด ธนาคารจึงพร้อมสนับสนุนและตอบรับมาตรการของภาครัฐ อาทิ SMEs Credit Boost และ Reinvent Thailand เพื่อร่วมผลักดันให้สินเชื่อ SME กลับมาขยายตัว และประคองเศรษฐกิจไทยโดยรวมให้เดินหน้าได้
ทั้งนี้ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารเข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้ประกอบการแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะวงเงิน ขนาดวงเงิน ระยะเวลาการกู้ และภาระการผ่อนชำระ ทีทีบีจึงนำเสนอ สินเชื่อและโซลูชัน “ทีทีบี เอสเอ็มอี สมาร์ท พลัส” เพื่อตอบโจทย์ SME อย่างแท้จริง โดยเน้นการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่าย วงเงินสูง ใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ
• ให้วงเงินสูงสุดถึง 333% ของมูลค่าหลักประกัน ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านเงินทุน
• ดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ใน 2 ปีแรก ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่ท้าทาย
• เสริมศักยภาพรอบด้าน ด้วยโซลูชัน SME ครบวงจร ทั้งระบบบริหารจัดการ–การเงิน–การเติบโตในทุกมิติ
"ทีทีบีพร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้างสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายหรือโอกาสทางธุรกิจ โดยมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันและบริการทางการเงินที่ครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ SME และร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างอนาคตที่มั่นคงและชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกธุรกิจและสังคมไทยอย่างแท้จริง"