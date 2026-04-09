ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.08-ติดตามสถานการณ์สงครามที่ยังไม่แน่นอน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.02 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอ่อนค่าลงเล็กน้อย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อคืนท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 19.3 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 1,564.0 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ข้อมูล CPI และ PPI เดือนมี.ค. ของจีน รวมถึงตัวเลข CPI เดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองของผู้บริโภคเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ