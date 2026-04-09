TIDLORตั้ง“อาฑิตยา พูนวัตถุ” นั่ง"กรรมการผู้จัดการใหญ่"

บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings หรือ TIDLOR แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีมติเสนอแต่งตั้ง นางอาฑิตยา พูนวัตถุ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ และบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้ นางอาฑิตยา ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อบริหารงานกลุ่มบริษัท สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล ยังคงมีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มบริษัทถึงเดือนตุลาคม 2569 เพื่อให้การส่งมอบงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น