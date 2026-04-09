หุ้นปิดบวก 4.63 จุด DELTA ขึ้นนำสู้แรงขายทำกำไร คาดพรุ่งนี้ลดความเสี่ยงก่อนหยุดสงกรานต์

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,489.66 จุด บวก 4.63 จุด (+0.31%) มูลค่าซื้อขาย 63,413.34 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,495.42 จุด และจุดต่ำสุด 1,482.12 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 130 หลักทรัพย์ ลดลง 340 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 181 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยแรงหนุนหลักกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ตอบรับปัจจัยเฉพาะตัวแนวโน้มธุรกิจอิงเทรนด์เทคโนโลยี และรายได้ที่มาจากต่างประเทศที่ยังดี ซึ่งวันนี้ DELTA พยุงดัชนีให้สามารถยืนในแดนบวกได้ ขณะที่หุ้นตัวอื่นเผชิญแรงขายทำกำไรออกมา
ประกอบกับ หุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวสลับขึ้นมาในวันนี้ หลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการที่อิหร่านกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลปัญหาการขนส่ง
แนวโน้มพรุ่งนี้ตลาดอาจแกว่งตัวในกรอบ ขณะที่จะเข้าสู่วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของตลาดหุ้นไทย ต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะปิดทำการในช่วงวันหยุดยาว โดยให้แนวต้าน 1,500 จุด แนวรับ 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 9,002.83 ล้านบาท ปิดที่ 298.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 6,130.04 ล้านบาท ปิดที่ 151.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,864.58 ล้านบาท ปิดที่ 59.00 บาท ลดลง 1.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,803.69 ล้านบาท ปิดที่ 14.40 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,744.55 ล้านบาท ปิดที่ 35.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท