เคทีซีแนะสงกรานต์ปีนี้วางแผนการใช้จ่ายดี-ความสุขไม่สะดุด

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)ชี้เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่ช่วยเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจไทย ทั้งในมิติของการท่องเที่ยว การเดินทาง การใช้จ่ายด้านอาหารและการสังสรรค์ รวมถึงกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้บรรยากาศความสนุกสนานของเทศกาลปีใหม่ไทย ความท้าทายด้านการเงินส่วนบุคคลยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริโภคไม่อาจมองข้าม โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งและสงครามในหลายภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2569 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
**สถิติปี 2568 สะท้อนพลังการใช้จ่ายช่วงเทศกาล**
ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า เทศกาลสงกรานต์ปี 2568 มีเงินสะพัดกว่า 134,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า และถือเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่ช่วงโควิด-19 สะท้อนว่าคนไทยยังคงให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองและการใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิต แม้จะเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์เห็นตรงกันว่า ตัวเลขการใช้จ่ายในระดับมหภาค ไม่ได้หมายความว่าฐานะการเงินของทุกครัวเรือนจะแข็งแรงเท่ากัน หลายครอบครัวยังคงต้องจัดสรรรายได้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายหลังช่วงวันหยุดยาวได้โดยไม่สะดุด
**ปี 2569 กับเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง**
แม้เศรษฐกิจไทยยังมีแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยว แต่มุมมองต่อปี 2569 ยังเต็มไปด้วยความ ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก ทั้งความผันผวนด้านราคาพลังงาน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้ของภาคครัวเรือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในบริบทนี้ การใช้จ่ายช่วงสงกรานต์จึงไม่ใช่เรื่องของ “ใช้จ่ายได้แค่ไหน” แต่เป็นเรื่องของ “ใช้อย่างไรให้เหมาะสม” เพื่อให้ความสุขในช่วงเทศกาลไม่กลายเป็นภาระทางการเงินในระยะยาว
**วางแผนดี สงกรานต์ก็ยังสนุกได้**
การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลควรเริ่มต้นจากการวางแผนงบประมาณล่วงหน้า แยกค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าเดินทางและค่าที่พัก ออกจากค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง รวมถึงกันเงินสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายหลังวันหยุด บทเรียนจากหลายปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนจำนวนไม่น้อย มักเผชิญความตึงตัวทางการเงินในเดือนถัดไป เนื่องจากใช้จ่ายเกินแผนโดยไม่รู้ตัว ในช่วงสงกรานต์ บัตรเครดิตเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเดินทาง โรงแรม ร้านอาหาร หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
อย่างไรก็ตามบัตรเครดิตควรถูกใช้ในฐานะ “เครื่องมือบริหารกระแสเงินสด” ไม่ใช่ทางลัดในการใช้จ่ายเกินกำลัง ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค อย่างบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี)ได้พัฒนาฟังก์ชันที่ช่วยให้สมาชิกบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” สามารถติดตามยอดใช้จ่าย แยกหมวดค่าใช้จ่าย และเห็นภาพรวมภาระทางการเงินได้ชัดเจน ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลให้เป็นระบบมากขึ้น
**ความสุขของสงกรานต์อยู่ที่การวางแผน **
การใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้อยู่ที่จำนวนวงเงิน แต่คือการเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างเหมาะสม เช่น ส่วนลดร้านอาหาร สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง หรือการใช้คะแนนสะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มค่าโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้น ผู้ถือบัตรควรติดตามสิทธิพิเศษอย่างสม่ำเสมอ และเลือกใช้รายการที่ตรงกับความจำเป็น ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และมั่นใจว่าสามารถชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิตซึ่งอาจสูงถึง 16% ต่อปี