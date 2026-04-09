ก.ล.ต. ผนึกกำลัง ป.ป.ช. ตลท. สกัดทุจริตตลาดทุน ยกระดับธรรมาภิบาล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผนึกกำลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เร่งผลักดันการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมบรรษัทภิบาลในตลาดทุน รวมทั้งแนวทางการดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. นำโดยนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าพบและประชุมหารือกับ ก.ล.ต. โดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ พร้อมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการโครงการ CAC ในการยกระดับความร่วมมือการป้องกันการทุจริตในตลาดทุนและมาตรการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งส่งเสริมการรับรู้เพื่อป้องกันการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนรวมถึงบริษัทในเครือ
อย่างไรก็ตามในการหารือครั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการป้องกันการทุจริตและมาตรการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 โดยผ่านกลไกการควบคุมภายในที่เหมาะสมและการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน
ขณะที่นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน และการส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้มีแผนยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor: IA) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control: IC) ของบริษัทจดทะเบียน โดยการยกระดับคุณภาพ IA ครอบคลุมถึงการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน IA และจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพ IA ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการมี IA และ IC ที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงจากการทุจริต เสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ลงทุนในระยะยาว และให้เปิดเผยข้อมูลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือ การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านแบบ 56-1 One Report
สำหรับความร่วมมือในระยะต่อไป ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันสื่อสารกับบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น โดยครอบคลุมภาพรวมของทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้แก่คณะกรรมการบริษัท การกำหนดนโยบาย การประเมินความเสี่ยง และวางมาตรการป้องกันและการตรวจสอบ ไปจนถึงการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”
ด้านนายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผสานพลังเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมผลักดันมาตรการต่อต้านทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนรวมถึงผู้ร่วมตลาด ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่ที่โปร่งใส เป็นไปตามแนวทางของ ก.ล.ต. และสอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างตลาดที่มีความน่าเชื่อถือ (Trusted Marketplace)”