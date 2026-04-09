ก.ล.ต. จัดหนัก! จับมือ ปปง.-สอบสวนกลาง กวาดล้างทุนสีเทาสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ประกาศยกระดับการกวาดล้างขั้นสูงสุด บูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงาน ปปง. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินหน้าสกัดกั้นขบวนการทุนสีเทาและอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติแบบขุดรากถอนโคน รับไม้ต่อจากนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ลงดาบปราบปรามภัยไซเบอร์ งัดมาตรการเข้มตั้งแต่ด่านหน้าสแกนตัวตน ไปจนถึงการแกะรอยเส้นทางการเงินและผู้ถือหุ้นตัวจริง หวังอุดรอยรั่วและล้างบางเครือข่ายฟอกเงินที่แฝงตัวเข้ามาทำลายระบบเศรษฐกิจ พร้อมกอบกู้ความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในระยะยาว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยกระดับประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างรอบด้าน รวดเร็ว และทันต่อรูปแบบความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางของทุนเทา การฟอกเงิน หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานคดีสำคัญ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดย ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดทุนพร้อมร่วมสนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศไทย
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การบูรณาการความร่วมมือ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสำนักงาน ปปง. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการเร่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามธุรกรรมต้องสงสัย ขยายผลการตรวจสอบ และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ตัวตน พฤติกรรม และเส้นทางเงิน ผ่านกลไกการทำงานร่วมและการประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตามเส้นทางเงินและการตรวจสอบพฤติกรรมที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้เดินหน้ามาตรการสำคัญอื่น ๆ เพื่อสกัดกั้นทุนเทาในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ ยกระดับมาตรฐานการทำความรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. รวมทั้งการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงสูง ตลอดจนการตรวจเข้มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ การยกระดับเครื่องมือกำกับดูแลและติดตามเส้นทางเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียนให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จะติดตามข้อมูลและประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ปปง. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม หากพบข้อมูลหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการกระทำผิดภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.ล.ต. จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยในระยะยาว”