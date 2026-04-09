ธนาคารกสิกรไทยโชว์ได้รับการจัดอันดับเป็นธนาคารที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับการจัดอันดับเป็นธนาคารที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในประเทศไทยจาก Forbes 2026 World's Best Banks เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย Forbes หนึ่งในสื่อธุรกิจชั้นนำระดับโลก ประกาศผลการจัดอันดับ Forbes 2026 World's Best Banks 2026 ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้รับการยกย่องให้เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดของประเทศไทย” จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการธนาคาร 54,000 คน จาก 34 ประเทศทั่วโลก
โดยการสำรวจดังกล่าว มีเกณฑ์ประเมินครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจโดยรวม การแนะนำต่อ ความน่าเชื่อถือ เงื่อนไขบริการ การให้บริการลูกค้า บริการดิจิทัล และคำแนะนำทางการเงิน ซึ่งในปี 2569 มีธนาคารที่ติดอันดับ 410 ธนาคารทั่วโลก
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ “3+1 และ Productivity” ควบคู่กับกลยุทธ์ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Strategy)” ที่จะช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยและลูกค้าสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างสมดุล การได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้ธนาคารเดินหน้าตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเคียงข้างลูกค้าในการก้าวผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกัน