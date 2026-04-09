PTG รวมพลัง ศิริราช สานต่อโครงการ “Social Innovation” ปีที่ 2

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “อยู่ดี มีสุข” สานต่อความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าโครงการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2569 สู่หน่วยงานภาคเอกชน โดยเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบริษัท SCG JWD Logistics และพนักงานจากหลากหลายองค์กร รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งการให้และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวิกฤตเลือดสำรองขาดแคลนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษจาก Maxnitron บริษัทในเครือ PTG โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ในการให้บริการเชิงบูรณาการควบคู่กับการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาใช้บริการ
PTG ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ และขับเคลื่อนสังคมไทยให้ “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืนต่อไป