CFARM ผู้ถือหุ้นไฟเขียว อนุมัติจ่ายปันผล 0.02 บาท/หุ้น

ชูวิทย์ ฟาร์ม (2019) ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2569 อนุมัติปันผล 0.02 บาท/หุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 สะท้อนผลประกอบการที่แข็งแกร่ง พร้อมวางกลยุทธ์ปี 2569 มุ่งเพิ่ม ประสิทธิภาพต่อโรงเรือน เดินหน้าลงทุน EVAP System และเทคโนโลยี Smart Farm ยกระดับอัตรากำไรและเสถียรภาพธุรกิจในระยะยาว
นายเทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการ และนายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัท ชูวิทย์ ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมรูปแบบ Hybrid เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 11.6 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อโรงเรือน (Productivity per House) เป็นกลยุทธ์หลัก แทนการขยายเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เพื่อยกระดับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และส่วนผู้ถือหุ้น (ROA/ROE) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการรักษาจุดแข็งของระบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา ซึ่งช่วยลดความผันผวนของรายได้และเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเรือนระบบปิด (EVAP System) เพิ่มเติม พร้อมนำเทคโนโลยี Smart Farm และระบบ Data Analytics เข้ามาใช้บริหารจัดการฟาร์มแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงทั้งในด้านอัตราการรอด น้ำหนัก และคุณภาพของไก่ รวมถึงช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำ โดยตั้งเป้าลดค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก (FCR) ให้อยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
“ผลการดำเนินงานในปี 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพื้นฐานธุรกิจ CFARM เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนเชิงคุณภาพ การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการรักษาวินัยทางการเงิน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน และผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” นายชูรัตน์ กล่าว