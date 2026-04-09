ผู้ถือหุ้น JR อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.055 บ.

ผู้ถือหุ้น "เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ " ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุ้น รับเงินเข้ากระเป๋า 30 เม.ย.นี้ ฟากผู้บริหาร "สุรเดช อุทัยรัตน์"ระบุปักธงปี 69 เป้ารายได้เติบโต 10-15% มุ่งเน้นการขยายงานในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งงานรับเหมาโครงการ ระบบไฟฟ้าและ ICT ธุรกิจเทรดดิ้งในกลุ่ม Oil & Gas รวมถึงการรุกสู่ธุรกิจพลังงานสีเขียว (Green Energy) สร้าง New S-Curve รองรับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาด หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เม.ย.2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม 2568) เป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 สะท้อนความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,943.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.78% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,609.10 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 99.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.18% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 66.25 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ยังคงมาจากธุรกิจบริการเป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วน 83.39% ของรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.15% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 5.12% เพิ่มขึ้นจาก 4.12% ในปี 2567 สะท้อนประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและการบริหารโครงการ
“ในปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% จากปีก่อน โดยปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) 6,266 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า และพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจในกลุ่มที่มีศักยภาพ ทั้งงานรับเหมาโครงการระบบไฟฟ้าและ ICT ควบคู่การต่อยอดธุรกิจเทรดดิ้งในกลุ่ม Oil & Gas ซึ่งเป็นงานประเภท Quick Win รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรด้านพลังงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ยังเร่งรุกธุรกิจพลังงานสีเขียว (Green Energy) เพื่อสร้าง New S-Curve และรองรับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาด”
ทั้งนี้ แนวโน้มรายได้ในปีนี้คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากการเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว ผ่านการพัฒนาโซลูชันด้านระบบไฟฟ้าและ ICT รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต