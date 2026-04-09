หุ้นเช้าปิดบวก 4.48 จุด ได้ DELTA ค้ำดัชนีบวกสวนตลาดเอเชีย จับตาเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน

SET ปิดเช้าที่ 1,489.51 จุด เพิ่มขึ้น 4.48 จุด (+0.30%) มูลค่าซื้อขายราว 36,062 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้บวกสวนตลาดเอเชีย รับแรงหนุนหุ้น DELTA และกลุ่มรับประโยชน์สงคราม อาทิ น้ำมัน-ปิโตรเคมี หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอน แต่มองเป็นเพียงปัจจัยรบกวนต้องโฟกัสโต๊ะเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน แนะระวังตลาดปรับฐานช่วงประกาศงบแม้ไตรมาส 1 ยังไม่ได้แย่แต่ไตรมาส 2 อาจเห็นผลกระทบสงครามชัดขึ้น ช่วงบ่ายคาดตลาดยืนบวกได้ ให้แนวรับ 1,485 จุด แนวต้าน 1,500 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งตัวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,495.42 จุด และจุดต่ำสุด 1,483.72 จุด
นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ บล.ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยบวกสวนทางตลาดหุ้นเอเชียที่รับแรงขายทำกำไรหลังขึ้นมามากเมื่อวานนี้ จับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
แม้ว่ายังมีการโจมตีและละเมิดข้อเสนอหยุดยิง แต่มองว่าเป็นเพียงปัจจับรบกวน (Noise) ต้องโฟกัสการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในวันที่ 10 เม.ย. ซึ่งเรามองว่ามีแรงจูงใจที่ทั้งสองประเทศต้องการลดระดับความขัดแย้งลง ซึ่งท่าทีก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นระยะสั้นในเขิงจิตวิทยา
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสงครามในช่วงที่ผ่านมาน่าจะทยอยเห็นผลในไตรมาส 2 โดยเฉพาะในด้านต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขนส่ง และกำลังซื้อของผู้บริโภค แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 อาจยังไม่แย่ แต่คาดว่าไตรมาส 2 หลายอุตสาหกรรมอาจชะลอตัว และต้องลุ้นการฟื้นตัวในไตรมาส 3 และ 4
สำหรับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาจากหุ้น DELTA ที่ขึ้นมาแรง และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงคราม กลุ่มน้ำมัน กลุ่มปิโตรเคมี และได้ Sentiment หุ้นเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ในตลาดต่างประเทศฟื้น อย่างไรก็ดี หุ้นที่ได้ประโยชน์จากสงครามยังเก็งกำไรระยะสั้นได้ แต่ระยะต่อไปอาจปรับฐาน แนะนำ "ลดน้ำหนัก" หรือ "ขายทำกำไร"
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่าย คาดหุ้น DELTA ยังพอค้ำตลาดให้ยืนอยู่ในแดนบวกได้ ให้แนวรับ 1,485 จุด แนวต้าน 1,500 จุด แกว่งในกรอบ 20 จุด แต่คาดปรับขึ้นไปได้ไม่ไกล โดยให้ลดน้ำหนักลงทุนรอตลาดปรับฐานค่อยเข้าไปสะสมหุ้น
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,936.07 ล้านบาท ปิดที่ 296.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,771.07 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,915.41 ล้านบาท ปิดที่ 14.30 บาท ลดลง 0.10 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,593.15 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,334.55 ล้านบาท ปิดที่ 365.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท