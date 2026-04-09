แบงก์สำรองเงินสดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี69

รายงานข่าวจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 ธนาคารได้สำรองเงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร และช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 7,600 จุดทั่วประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้เงินสดของประชาชนสำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้า ของฝาก อาหารและเครื่องดื่ม เฉลิมฉลองความสุขเนื่องในวันปีใหม่ของไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
โดยลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพได้ ณ สาขาธนาคารและสาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ที่รองรับการทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินสด และยืนยันตัวตน โดยมีจุดให้บริการรวม 160,000 แห่งทั่วประเทศ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้สามารถทำรายการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ,เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) รวมถึงบริการรับชำระสินค้าและบริการผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2569 รวมทั้งสิ้น 23,600 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 9,200 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,000 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 5,200 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 725 สาขา ทั่วประเทศ
สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,300 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,400 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 5,500 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 8,900 ล้านบาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) เตรียมสำรองเงินสดจำนวน 9,515.40 ล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2569 ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 4,234 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 5,281.40 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 504 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,009 เครื่องทั่วประเทศ