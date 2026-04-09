Liberator จับมือ Lief Capital จัดสัมมนา “Global Market” ยกระดับนักลงทุนไทย สู่โอกาสใน 21 ตลาดหุ้นทั่วโลก

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator Securities) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด (Lief Capital) ผนึกกำลังจัดงานสัมมนา “Global Market” เสริมศักยภาพนักลงทุนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ที่การลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดในประเทศอีกต่อไป พร้อมเปิดมุมมองเชิงลึกสู่โอกาสในตลาดหุ้นต่างประเทศ
สำหรับเนื้อหาภายในงานสัมมนา “Global Market” ได้ออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับเชิงลึก โดยได้รับเกียรติจากสองผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จาก Lief Capital และ คุณธนเดช ยิ่งธนนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ จาก Liberator ที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อสำคัญ อาทิ
• ความแตกต่างของ Developed Market และ Emerging Market
• การวิเคราะห์อุตสาหกรรมดาวรุ่งที่น่าจับตามองในตลาดโลก
• เทคนิคการจัดพอร์ตการลงทุน (Portfolio Construction) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
• การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการลงทุนในต่างประเทศที่ทั้งง่ายและทรงพลัง
งานสัมมนา “Global Market” จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ KH Academy โดยสิทธิ์การเข้าร่วมงานครั้งนี้เปิดให้เฉพาะลูกค้าของ Liberator เท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2569 ภายในเวลา 12.00 น.
• ลูกค้าที่มีบัญชี Liberator: สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ทันทีผ่านแบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/QxVdgdRfKa
• ผู้ที่ยังไม่มีบัญชี: สามารถ "เปิดบัญชีกับ Liberator" ผ่านลิงค์ https://alternative.liberator.co.th/OpenAccount/Authen และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที เมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ: เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางทีมงานจะดำเนินการส่ง Email เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานให้แก่ท่านที่ได้รับสิทธิ์ตามลำดับการลงทะเบียน
โดย Liberator ยังเตรียมประกาศความพร้อมครั้งสำคัญในการเปิดให้นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ครอบคลุมมากถึง 21 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับประสบการณ์การลงทุน และเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักลงทุนไทยในการกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในระดับสากล
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสานจุดแข็งของสองผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสัญชาติไทย โดย Liberator ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนยุคใหม่ และ Lief Capital ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนระดับสากล โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้ “การลงทุนต่างประเทศ” เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนไทย พร้อมยกระดับองค์ความรู้ และเปิดทางให้นักลงทุนไทยก้าวสู่ตลาดโลก พลิกโอกาสที่เคยไกลตัว ให้กลายเป็นการลงทุนที่เข้าถึงและนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
