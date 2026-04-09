DOD ผนึกรัฐ ส่ง PhytoEX โปรแกรมวิจัยแพลตฟอร์มอัจฉริยะปฏิวัติวงการอาหารเสริมไทย

"ดีโอดี ไบโอเทค " ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมโครงการ PhytoEX เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมระดับสากล มุ่งเน้นการเป็นตัวต่อจิ๊กซอว์สำคัญที่เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ที่ “ขายได้จริง” ตอบโจทย์เทรนด์การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนและรองรับการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ''
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้นำด้านรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Innovation-driven OEM อย่างเต็มตัว ผ่านการเข้าร่วมโครงการ PhytoEX Celebrity Accelerator Program และ PhytoEX Innovation Competition 2026 การผนึกกำลังครั้งนี้เพื่อนำสารออกฤทธิ์จากแพลตฟอร์ม PhytoEX ที่มีงานวิจัยรองรับ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและมีความแตกต่างในตลาด โดยเฉพาะการวางตำแหน่งองค์กรเพื่อรองรับ Longevity Economy ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับ “การมีสุขภาพดีในระยะยาว” (Healthy Lifespan) มากกว่าแค่การมีอายุยืน
สวมบทบาท “Co-creator” เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ตลาดจริง
นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมือหนึ่งด้าน OEM ระดับต้นๆ ของประเทศ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทฯทำหน้าที่เป็นมากกว่าผู้ผลิต แต่เปรียบเสมือน “OEM Partner และ Co-creator” ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงงานวิจัยจากภาครัฐสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ โดยบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การคัดเลือกสารสกัด การออกแบบสูตร การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่ม Celebrity เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด
ยกระดับสมุนไพรไทยด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
ประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่การจะยกระดับสมุนไพรไทยให้แข่งขันได้ ดังนั้น DOD เชื่อมั่นว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพสูง แต่การจะแข่งขันได้ในระดับสากลต้องอาศัยการผสาน 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
1. Scientific Evidence งานวิจัยรองรับที่ชัดเจน
2. Technology เทคโนโลยีการสกัดและการนำส่งสารที่มีประสิทธิภาพ
3. Market Insight ความเข้าใจในความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ “ดี” ในเชิงวิชาการ แต่ยัง “ขายได้” ในตลาดจริง ซึ่งทาง DOD เชื่อว่าความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทย ที่สำคัญยังเปิดโอกาสในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต นายต่อลาภ กล่าว
ผนึกกำลังพันธมิตร และ Celebrity สร้างมูลค่าเพิ่ม
ในฐานะ OEM ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์คนดังมากมาย DOD มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการต่อยอดนวัตกรรมให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการและ Celebrity ระดับแนวหน้าของประเทศชื่อดัง อาทิ คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ คุณก้อย-นัชชา ลอยชูศักดิ์, คุณอิ๊ง ชยธร กิติยาดิศัย และ 2 ผู้บริหารรุ่นใหม่ อย่าง คุณวรกานต์ กนิฏฐะกุล และ คุณเชน อุปาณ พิฑูรนรการ บริษัท จิมมี่ยัง กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ดีในเชิงวิชาการ แต่ยังสามารถสร้างกระแสและยอดขายได้จริงในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ DOD ในการแสดงศักยภาพการผลิตและทีมฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D) ที่ทรงพลัง เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลสู่มือผู้บริโภค พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารเสริมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป และจะได้เห็น “สมุนไพรไทย” กลายเป็นหนึ่งใน Key Ingredient สำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ชะลอวัยชั้นนำทั่วโลก และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน