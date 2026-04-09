ผู้ถือหุ้น BIZ ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น "บิสซิเนสอะไลเม้นท์ " อนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์ 27 เม.ย.69 นี้ ฟากผู้บริหาร “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์” ระบุ มั่นใจดีมานด์อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังเติบโตได้ดี พร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานฉายรังสีรักษามะเร็งกับภาครัฐ-เอกชน มูลค่ารวมแตะ 700-800 ล้านบาท
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินวันที่ 27 เมษายน 2569 คิดเป็น 99.97 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
สำหรับแนวโน้มตลาดเครื่องมือแพทย์ในปี 2569 ยังมีการเติบโตได้ดี จากความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในตลาดผู้ให้บริการประเภทสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเริ่มทยอยยื่นประมูลงานเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง และอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ารวมประมาณ 700-800 ล้านบาท ในปีนี้ โดยคาดหวังชนะประมูลได้ไม่น้อยกว่า 50% ของงานที่เข้าร่วมประมูลทั้งหมด
นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดัน BIZGenes ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตรวจ DNA เฉพาะบุคคลโดยใช้การเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์พันธุกรรม เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์, โภชนาการ, ความเสี่ยงต่อโรค, และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพระยะยาวให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุก โดยผ่านการจัดมือร่วมกับพันธมิตร มาช่วยเสริมธุรกิจหลักให้แข็งแกร่ง และต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะเศรษฐกิจจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมปรับกลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะสามารถเตรียมการรับมือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภาครัฐจะยังคงสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯยังสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวอีกว่า บริษัทฯมุ่งสร้างการเติบโตจากจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ การออกแบบติดตั้งอาคารสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) ให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง อีกทั้งยังคงมองหาโอกาสการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุข เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน