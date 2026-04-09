TPCHคว้า2ประกาศนียบัตรเครื่องหมายฯคาร์บอน จาก อบก.

"ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง " ประกาศความสำเร็จเข้ารับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน Carbon Neutral Of Organization และ Carbon Footprint for Organization จากอบก. ฟากแม่ทัพหญิง “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ระบุมุ่งสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมทุกกิจกรรมของโรงไฟฟ้าในเครือ ชุมชนในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero Pathway ในอนาคต
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้ารับ 2 ประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ประกอบด้วย บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Carbon Neutral Of Organization และ บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากัด (บริษัทในเครือ) ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)
“ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายการเป็น ‘องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน’ (Carbon Neutral) ซึ่งถือว่า ได้บรรลุเป้าหมายเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ถึง 2 ปี จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2570 พร้อมทั้งได้รับการรับรองรายงานการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (CFO) ครอบคลุมเกือบทุกโครงการในเครือและต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ผ่านการจําหน่าย T-VER และ I-RECs อีกทั้ง ยังคงรักษาการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายฐานธุรกิจเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero Pathway ในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” นางกนกทิพย์กล่าว
ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า ในปี 2569 TPCH และบริษัทในเครือ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยดําเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ทั้งสํานักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าในเครือเกือบทุกโครงการ และการได้รับ 2 เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนนี้สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในองค์กร และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า ชุมชนในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง