TWPC เปิดโรดแมป JUMP+ ยกระดับองค์กร พัฒนาแพลตฟอร์ม

"ไทยวา" เปิดแผนเพิ่มมูลค่าบริษัทผ่านการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าธุรกิจ ชู 3 กลยุทธ์หลัก ปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนาแพลตฟอร์มการเติบโต ฟากผู้บริหาร “โฮ เรน ฮวา” ระบุตั้งเป้าการเติบโตของ EBITDA ในปี 2571 แตะ 1,050 ล้านบาท เสริมการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ควบคู่กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและด้านสิ่งแวดล้อม
นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทในโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถวัดผลได้ย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันเป้าหมายเชิงตัวเลขที่ชัดเจนโดยมุ่งสร้างการเติบโตของ EBITDA ให้เติบโตต่อเนื่องจนแตะระดับ 1,050 ล้านบาท ในปี 2571
“แผน Jump+ บริษัทฯ มุ่งบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ TW 2030 ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนาแพลตฟอร์มการเติบโต เพื่อใช้เป็นกรอบนำในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบควบคู่กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าบริษัทฯ และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นาย โฮ เรน ฮวา กล่าว
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและอัตรากำไรที่ยั่งยืน มุ่งปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในการยกระดับการเติบโตขององค์กร โดยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจอาหารและธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตและมีอัตรากำไรที่สูง รวมถึงขยายช่องทางการจำหน่ายในตลาดภูมิภาคอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อสร้างฐานกำไรที่มีความเสถียรภาพ ยกระดับสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและอัตรากำไรตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างมีวินัย ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานกำไรและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเติบโตใหม่ผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ มุ่งเน้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจหลัก ควบคู่กับการปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ และขับเคลื่อนการเติบโตจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผ่านการใช้ประโยชน์จากการลงทุนและความร่วมมือของเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อสร้างฐานการเติบโตในหลายประเทศ และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่รองรับการขยายธุรกิจในระดับสากลได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ไทยวายังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการดำเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติขององค์กรและคู่ค้า รวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยการสร้างกระบวนการติดตามและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยขององค์กร
สำหรับด้านสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนจาก "Farm to Shelf" โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้ทำการจัดเก็บข้อมูลและมีการทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมโรงงานทั้งหมดในประเทศไทย อีกทั้งนำมาวิเคราะห์เพื่อระบุแหล่งปล่อยก๊าซ และแผนงานการลดที่เน้นความคุ้มค่าของต้นทุน โดยเลือกมาตรการที่มีศักยภาพการลดก๊าซสูงและมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิต การลงทุนในโครงการ Solar Rooftop และ Biogas พร้อมวางแผนขยายการทวนสอบไปยังประเทศเวียดนามในปี 2569 และประเทศกัมพูชาในปี 2570 ตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม