SA ชวนลิ้มรสสำรับฤดูร้อนจาก “มารี กีมาร์”

ร้านอาหารไทย “มารี กีมาร์” ในเครือ "ไซมิส แอสเสท " ต่อยอดกลยุทธ์การตลาด เปิดตัว 2 สำรับพิเศษประจำฤดูร้อน “สำรับหลวงแห่งลพบุรี” และ “สำรับกลิ่นรสแห่งกาลเวลา” พร้อมเสิร์ฟให้ลิ้มลองตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคมนี้ ด้านผู้บริหารเผยสำรับพิเศษดังกล่าวถ่ายทอดรสชาติอาหารไทยดั้งเดิมผ่านแนวคิด “กินตามฤดู เพื่อคืนความสมดุลให้กายและใจ” คัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาล ออกแบบเมนูอย่างพิถีพิถันครอบคลุมทั้งของว่าง อาหารจานหลัก และของหวาน ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาประสบการณ์อาหารไทยแท้ในรูปแบบร่วมสมัย
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า ร้านอาหารไทย “มารี กีมาร์” ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหารในเครือ SA และได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพอาหารไทยแท้ในระดับสากล ต่อยอดกลยุทธ์การตลาดด้วยการเปิดตัวสำรับพิเศษต้อนรับฤดูร้อน ภายใต้แนวคิด “กินตามฤดู เพื่อคืนความสมดุลให้กายและใจ” ชูจุดแข็งด้านภูมิปัญญาอาหารไทย ผสานการคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐานลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สำรับฤดูร้อนในปีนี้ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่ามื้ออาหาร ซึ่งมีการถ่ายทอดการตีความ “หัวใจของฤดูร้อนไทย” ผ่านรสชาติ กลิ่น และเรื่องราวของวัตถุดิบออกมาอย่างลึกซึ้ง โดยมีเมนูไฮไลต์อย่าง “มะยงชิดกะปิโหว่น้ำปลาหวาน” ที่ให้รสเปรี้ยวหวานตัดเค็มอย่างลงตัว “ข้าวยำมารี กีมาร์” ที่โดดเด่นด้วยการใช้ใบเนียมอ้นเพิ่มมิติกลิ่นหอม และ “ไอศกรีมมะพร้าวอ่อนน้ำตาลโตนด” ที่มอบสัมผัสเย็นละมุน ปิดท้ายมื้ออย่างสมบูรณ์
สำหรับปีนี้ทางร้านนำเสนอในรูปแบบ 2 สำรับพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการสัมผัสรสชาติไทยในมิติที่หลากหลาย ได้แก่ “สำรับหลวงแห่งลพบุรี” สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,500 บาท (ราคายังไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ “สำรับกลิ่นรสแห่งกาลเวลา” สำหรับ 4 ท่าน ราคา 2,500 บาท (ราคายังไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
“สำรับหลวงแห่งลพบุรี” มีของว่างเรียกน้ำย่อย ได้แก่ เมี่ยงท้าวทองกลีบม้า หมึกกรอบซอสไข่เค็มไชยา และมะยงชิดกะปิโหว่น้ำปลาหวาน ที่ช่วยปลุกความสดชื่นรับฤดูร้อน ต่อเนื่องด้วยสำรับหลักที่ร้อยเรียงรสชาติอย่างประณีต อาทิ ข้าวยำมารี กีมาร์ ตำรับท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ที่ใช้ใบเนียมอ้นเพิ่มกลิ่นหอมเฉพาะตัว พล่าหมูย่างมะเขือเปราะ น้ำพริกไข่ปูเสิร์ฟพร้อมผักสด และกุ้งแชบ๊วย 3 น้ำ ราดซอสมะขามรสกลมกล่อม พร้อมเมนูให้เลือก 1 รายการ ระหว่างแกงระแวงซี่โครงหมู หรือปลาสลิดต้มกะทิใบมะขามอ่อน ปิดท้ายสำรับหลักด้วยไก่ผัดพริกขิง รับประทานคู่ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จบมื้อด้วยของหวาน ไอศกรีมมะพร้าวอ่อนน้ำตาลโตนด ที่ให้รสหวานละมุนและความเย็นสดชื่น
ส่วน “สำรับกลิ่นรสแห่งกาลเวลา” มีของว่างเรียกน้ำย่อย ได้แก่ เมี่ยงท้าวทองกลีบม้า หมึกกรอบซอสไข่เค็มไชยา และมะยงชิดกะปิโหว่น้ำปลาหวาน ต่อด้วยสำรับหลักที่โดดเด่นด้วยความหลากหลายของรสชาติ ได้แก่ ข้าวยำมารี กีมาร์ ตำรับท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ พล่าหมูมะเขือเปราะ น้ำพริกเคยคลองโคนพร้อมผักเครื่องเคียง กุ้งแชบ๊วย 3 น้ำผัดพริกขี้หนู พร้อมเมนูให้เลือก 1 รายการ ระหว่างแกงคั่วเนื้อปูใบชะคราม หรือปลาสลิดต้มกะทิใบมะขามอ่อน เสริมด้วยผัดฉ่าปลากระพง 3 น้ำ และหมูปั้นก้อนสูตรคุณแม่ รับประทานคู่ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ปิดท้ายด้วยของหวาน ไอศกรีมมะพร้าวกะทิน้ำตาลโตนด
“การเปิดตัวเมนูตามฤดูกาลครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ ‘มารี กีมาร์’ โดยมุ่งสร้างความแตกต่างผ่านเรื่องเล่าและการคัดสรรวัตถุดิบเฉพาะฤดูกาล ควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะร้านอาหารไทยระดับพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับรากเหง้าทางวัฒนธรรม โดยในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับที่มาและเรื่องราวของอาหารมากขึ้น เราจึงออกแบบสำรับที่ไม่เพียงมอบความอร่อย แต่ยังสื่อความหมาย เพื่อสร้างจุดเด่นในตลาด พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ไทยแท้ และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจในระยะยาว”
ทั้งนี้สำรับพิเศษดังกล่าวให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยแนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน เวลา 11.00 – 21.00 น. ที่ร้านมารีกีมาร์ ชั้น 28 โรงแรม Wyndham Bangkok Queen Convention Centre