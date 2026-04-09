รู้จักมาตรการ“ลดหย่อนภาษี Solar Rooftop” โอกาสดีของเจ้าของบ้านยุคพลังงานสะอาด อีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
ในช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มผันผวน และความต้องการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐได้ออกมาตรการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับบ้านอยู่อาศัย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
มาตรการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านสามารถ นำค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท นับเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้ก่อนใช้สิทธิ์
เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง ผู้ติดตั้งควรตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• เป็น ระบบติดตั้งใหม่ แบบ On-Grid (สามารถติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้)
• ขนาดกำลังการผลิตรวม ไม่เกิน 10 kWp ต่อหลัง
• ใช้หลักเกณฑ์ 1 คน : 1 มิเตอร์ : 1 ระบบ : 1 สิทธิ์
• ต้องมี เอกสาร E-Tax Invoice จากผู้ให้บริการติดตั้ง
• ต้องได้รับอนุญาต เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ก่อนใช้สิทธิ์
• ชื่อผู้เกี่ยวข้องต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมด ได้แก่ ผู้ซื้อในใบกำกับภาษี, เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า, ผู้ยื่นขอเชื่อมต่อระบบและผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
โดยมาตรการนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านมีเวลาในการวางแผนติดตั้งอย่างเหมาะสม
สำหรับประโยชน์ที่มากกว่าการลดภาษี
นอกจากสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้ว การติดตั้ง Solar Rooftop ยังช่วยในหลายด้าน ได้แก่ลดค่าไฟฟ้าในระยะยาว เพิ่มมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในประเทศ
ดังนั้น มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับ Solar Rooftop ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการบริหารค่าใช้จ่ายระยะยาวควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านข้อมูล ระบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ยังมีรายละเอียดในเชิงเทคนิคและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหลายส่วน ตั้งแต่การออกแบบระบบให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้ไฟ ไปจนถึงการขออนุญาตเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่สนใจอาจพิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยดูแลในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
โดยบริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC มีบริการด้าน Solar Rooftop แบบครบวงจร ที่พร้อมสนับสนุนตั้งแต่การให้คำแนะนำเบื้องต้นไปจนถึงการติดตั้งและดูแลระบบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนใช้พลังงานสะอาดในระยะยาว