หุ้นแกว่งตัวหลังสถานการณ์ ตอ.กลาง ยังไม่แน่นอน รัฐบาลแถลงนโยบายหนุนกลุ่ม Domestic

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งออกข้าง เนื่องจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอน โดยล่าสุดอิหร่านระบุว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทำให้มีความเสี่ยงการปิดช่องแคบฮอร์มุซกลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ Sentiment เริ่มแผ่วลง อย่างไรก็ตามมองว่ามีโอกาสที่สถานการณ์สงครามจะไม่บานปลาย เนื่องจากทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาในวันเสาร์นี้
สำหรับปัจจัยในประเทศ ยังคงมีปัจจัยบวกหนุนตลาดจากการเตรียมแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายนนี้ คาดว่าหลังจากนั้นจะมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นออกมา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่ม Domestic Consumption ได้
พร้อมทั้งประเมินกรอบแนวรับ 1,475 จุด และแนวต้าน 1,500 จุด