ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.97-แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8เม.ย.69)แข็งค่าผ่านแนว 32.00 ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 31.93 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 31.97 บาทต่อดอลลาร์ฯ (แข็งค่าขึ้นถึง 1.7% เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันก่อนหน้าที่ 32.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ)
เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก แต่ยังสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงเทขาย เช่นเดียวกับสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า รับความหวังว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจผ่อนคลายลงบางส่วน หลังสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแรงหนุนจากทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,700 ล้านบาท และ 18,726 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 (Final) และอัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนก.พ.