ราคาบิทคอยน์ดิ่งฉุดแฮชเรตอิหร่านดิ่ง 77% ใน Q1/69 ชี้ปัจจัยหลักไม่ใช่สงครามอิหร่าน

อิหร่านสูญเสียกำลังขุดบิทคอยน์ไปกว่า 3 ใน 4 ในรอบไตรมาสเดียว ผลพวงจากความขัดแย้งทางทหารกับสหรัฐฯ และอิสราเอล แต่การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ว่า ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อ Hashrate โลกไม่ใช่กระสุนปืน หากแต่คือราคาบิทคอยน์ที่ดิ่งลงจากจุดสูงสุดกว่า 45% จนทำให้การขุดไม่คุ้มทุน ขณะที่สหรัฐฯ รัสเซีย และจีน ยังคงกุมอำนาจเครือข่ายบิทคอยน์โลกไว้กว่า 65% รวมกัน
รายงานล่าสุดจาก Hashrate Index ระบุว่า อิหร่านสูญเสีย Hashrate ไปราว 7 เอกซาแฮชต่อวินาที (EH/s) เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส โดย เอียน ฟิลพอต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Luxor Technology ผู้เผยแพร่รายงานดังกล่าว ชี้ว่าปัจจุบัน Hashrate ของอิหร่านหดเหลือเพียงประมาณ 2 EH/s จากที่เคยอยู่ในระดับสูงกว่านั้นมากก่อนสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะบานปลาย
ฟิลพอตระบุว่า แม้ผลกระทบจากความขัดแย้งจะชัดเจนในกรณีของอิหร่าน แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานกลับไม่ได้รับผลกระทบตามที่อาจคาดหมายไว้ในเชิงโดมิโน
"ผลกระทบถูกจำกัดอยู่เฉพาะในอิหร่าน ทั้ง UAE และโอมานยังคงเสถียร Hashrate โลกที่ระดับประมาณ 1,000 EH/s ยังคงอยู่ได้ เพราะไม่มีภูมิภาคใดมีศักยภาพเพียงพอที่จะคุกคามความต่อเนื่องของเครือข่าย การหยุดชะงักในระดับภูมิภาคเป็นเพียงการกระจายตัวของ Hashrate ไม่ใช่การทำลายล้าง" ฟิลพอตกล่าว
สงครามขยายตัว ก่อนหยุดยิงชั่วคราวสองสัปดาห์
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ก่อนที่อิหร่านจะตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน จนกระทั่งมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวสองสัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ อิหร่านประเมินว่ามีเครื่องขุดบิทคอยน์ที่ยังใช้งานได้อยู่ถึง 427,000 เครื่อง
นักขุดบิทคอยน์ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของเครือข่าย ทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกธุรกรรมทั้งหมดลงในบล็อกใหม่ ยิ่งมีนักขุดเข้าร่วมมากเท่าใด Hashrate ก็ยิ่งสูงขึ้น ซึ่งช่วยเสริมความปลอดภัยของเครือข่ายโดยรวม
ราคาบิทคอยน์ ต่างหากที่ฉุด Hashrate โลก
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 30 วันของ Hashrate เครือข่ายโลกปรับลดลงจาก 1,066 EH/s ในไตรมาส 1 มาอยู่ที่ราว 1,004 EH/s ในไตรมาส 2 หรือลดลง 5.8% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส โดย ฟิลพอต ระบุชัดเจนว่าสาเหตุหลักมาจากราคาบิทคอยน์ที่ทรุดตัว ไม่ใช่สงคราม
นักขุดได้รับบิทคอยน์เป็นผลตอบแทนสำหรับทุกบล็อกที่ประมวลผลสำเร็จ แต่เมื่อราคาดิ่งลง รางวัลที่ได้รับย่อมไม่เพียงพอต่อต้นทุนการดำเนินงาน บิทคอยน์ในปัจจุบันปรับลดลงมากกว่า 45% จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำสถิติไว้ในเดือนตุลาคม 2568 ส่งผลให้ราคา Hashrate ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
ฟิลพอตชี้ว่า ความสามารถในการทำกำไร ไม่ใช่ต้นทุนพลังงานหรือนโยบายกำกับดูแล คือแรงขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของ Hashrate ในขณะนี้
"ในระดับราคาปัจจุบัน อุปกรณ์รุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพ 25 จูลต่อเทระแฮชขึ้นไปกำลังดำเนินงานด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ติดลบ ส่งผลให้ต้องปิดตัวลง เราประเมินว่ากำลังการขุดส่วนเกินราว 252 EH/s ถูกตัดออกจากระบบแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าที่เลิกใช้งานไปแล้ว" ฟิลพอตกล่าว
"รูปแบบนี้เป็นวัฏจักร ความสามารถในการทำกำไรจากการขุดขับเคลื่อนการใช้งานและการเลิกใช้เครื่องขุดมากกว่าต้นทุนพลังงานหรือกรอบกำกับดูแล การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่สังเกตได้ในไตรมาส 1 และ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้ประกอบการทดสอบว่าภูมิภาคใดสามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน เมื่อวัฏจักรขาลงสิ้นสุดและราคา Hashrate กลับสู่ภาวะปกติ"
3 ชาติกุม 65.6% ของ Hashrate โลก ชี้โครงสร้างอำนาจยังมั่นคง
จากข้อมูล Hashrate Index Heatmap สหรัฐฯ ครองส่วนแบ่ง Hashrate โลกสูงสุดด้วยสัดส่วนกว่า 37% ตามมาด้วยรัสเซียที่ราว 17% และจีนที่ 12%
ฟิลพอตระบุว่า Hashrate ในกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่โดยรวมทรงตัว แต่องค์ประกอบภายในกำลังเปลี่ยนแปลง โดยอุปกรณ์รุ่นเก่าถูกบังคับปิดตัว ขณะที่ฮาร์ดแวร์ทันสมัยถูกนำมาใช้อย่างคัดสรรในภูมิภาคที่สามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะยาว
"การเติบโตมีลักษณะเป็นการนำฮาร์ดแวร์ทันสมัยมาใช้งานควบคู่กับการเลิกใช้อุปกรณ์รุ่นเก่า แคนาดาก็มีพลวัตในลักษณะเดียวกัน คือมีการปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส แต่ยังเติบโตเป็นบวกเมื่อเทียบปีต่อปี สะท้อนถึงกระบวนการปรับตัวให้เหมาะสม ไม่ใช่การอพยพออกจากตลาด" ฟิลพอตกล่าวสรุป