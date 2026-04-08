ลับลวงพราง FTX! 'ฉางเผิง จ้าว' แฉ 'แซม' ขอยืมพันล้านชิลเหมือนสั่งแซนด์วิช ยันเซ็น LOI แค่สับขาหลอกล้วงตับบัญชี

สมรภูมิ คริปโต เดือดระอุอีกครั้ง เมื่อ ฉางเผิง จ้าว อดีตผุ้ก่อตั้ง Binance ปล่อยหมัดฮุกผ่านหนังสืออัตชีวประวัติเล่มใหม่ กระชากหน้ากากเบื้องหลังหายนะประวัติศาสตร์ของ FTX แฉยับ แซม แบงก์แมน-ฟรายด์ ยกหูโทรขอยืมเงินหลักพันล้านดอลลาร์ด้วยท่าทีสบายๆ ราวกับสั่งอาหารขยะ พร้อมสารภาพความจริงสุดช็อกว่าการลงนามซื้อกิจการเป็นเพียงกลลวงเพื่อขอดูไส้ในบัญชี โดยไม่เคยคิดจะควักกระเป๋าอุ้มคู่แข่งตั้งแต่แรก ยิ่งไปกว่านั้นยังชี้เป้าความไร้เดียงสาของ แคโรไลน์ เอลลิสัน ว่าเป็นชนวนเหตุทุบหม้อข้าวตัวเอง เปิดช่องให้นักเก็งกำไรระดับโลกแห่ถล่มชอร์ตเซลจนอาณาจักรพังทลาย สะท้อนเหลี่ยมคูสไตล์วาฬ คริปโต ที่เชือดเฉือนกันอย่างเลือดเย็นในระดับเสี้ยววินาที
ม่านบังตาแห่งโลกสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังถูกเปิดโปงอย่างหมดจด เมื่อ ฉางเผิง จ้าว ผู้ก่อตั้ง Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ได้บอกเล่าความจริงอีกด้านที่โลกไม่เคยรู้ ผ่านหนังสืออัตชีวประวัติเล่มใหม่ที่มีชื่อว่า Freedom of Money เนื้อหาภายในได้เจาะลึกไปถึงช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานก่อนการล่มสลายช็อกโลกของอาณาจักร FTX ในเดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งเผยให้เห็นถึงความฟอนเฟะและวุฒิภาวะอันน่าตกใจของผู้บริหารระดับสูงที่กุมชะตากรรมเม็ดเงินมหาศาลของนักลงทุนทั่วโลก
ฉากทัศน์ที่สร้างความตื่นตะลึงที่สุดในหนังสือ คือการเปิดเผยพฤติกรรมของ แซม แบงก์แมน-ฟรายด์ ผู้ก่อตั้ง FTX ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาด โดย ฉางเผิง จ้าว เล่าว่าในช่วงที่วิกฤตสภาพคล่องกำลังก่อตัว แซม ได้ต่อสายตรงหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินด้วยวงเงินที่สูงถึงระดับ หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทว่าน้ำเสียงและท่าทีในการเจรจากลับเต็มไปด้วยความไม่เป็นทางการและดูไร้ความตึงเครียด ฉางเผิง จ้าว เปรียบเปรยพฤติกรรมนี้ว่า ชิลราวกับการโทรสั่งโบโลญาสอดไส้แซนด์วิช ซึ่งเป็นเพียงอาหารว่างธรรมดาๆ ทั้งที่บริบทความเป็นจริงคือการร้องขอเส้นเลือดใหญ่เพื่อต่อลมหายใจให้กับอาณาจักรธุรกิจที่กำลังจะจมน้ำตาย
นอกจากนี้ ฉางเผิง จ้าว ยังได้สารภาพถึงเหลี่ยมคูทางธุรกิจที่ลึกล้ำเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด กรณีที่ Binance ได้ตกลงลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ LOI เพื่อเตรียมเข้าซื้อกิจการ FTX ท่ามกลางวิกฤตนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียง หมากกระดานหนึ่ง ทางธุรกรรมเท่านั้น เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การสวมบทอัศวินม้าขาวเพื่อกอบกู้สถานการณ์ แต่เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบสถานะทางการเงินและประเมินว่าสินทรัพย์ของผู้ใช้งานยังพอมีทางปกป้องได้หรือไม่ เขาขีดเส้นใต้อย่างชัดเจนว่า ไม่เคยมีความมุ่งมั่นหรือเจตนาที่จะเข้าซื้อกิจการ FTX อย่างจริงจังเลยแม้แต่น้อย
อีกหนึ่งประเด็นวิเคราะห์ที่แหลมคมคือ การชำแหละจุดพลิกผันที่นำไปสู่ความพินาศของ FTX อย่างสมบูรณ์แบบ ฉางเผิง จ้าว ชี้เป้าไปที่ความอ่อนหัดทางกลยุทธ์ของ แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alameda Research กองทุนเทรดดิงในเครือข่ายของ FTX โดยระบุว่าเธอคือตัวการสำคัญที่จุดชนวนระเบิดทำลายล้างบริษัทตัวเอง
ความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อ แคโรไลน์ เอลลิสัน ออกมาประกาศกร้าวต่อสาธารณชนว่า กองทุนพร้อมจะตั้งป้อมรับซื้อเหรียญ FTT ซึ่งเป็นโทเคนประจำแพลตฟอร์มของ FTX ที่ระดับราคา 22 ดอลลาร์สหรัฐ ในมุมของนักบริหารมือใหม่ นี่อาจดูเหมือนการสร้างความเชื่อมั่น แต่ในมุมมองของ ฉางเผิง จ้าว และบรรดานักเทรดมืออาชีพ การประกาศเช่นนั้นคือ ดาบสองคม ที่หันมาเชือดคอตัวเอง เพราะมันเปรียบเสมือนการเปิดหน้าไพ่ให้ฝูงฉลามในตลาดการเงินรู้ว่า สินทรัพย์นี้มี ราคาพื้น ที่เปราะบางรอการทดสอบอยู่
ผลลัพธ์ที่ตามมาคือหายนะอย่างแท้จริง เมื่อกองทัพนักลงทุนสถาบันและกลุ่มนักเก็งกำไรขาลง หรือ Short-seller ทั่วโลก มองเห็นจุดอ่อนและแห่กันเปิดสถานะชอร์ตเหรียญ FTT อย่างบ้าคลั่ง แรงเทขายมหาศาลทะลวงแนวรับ 22 ดอลลาร์จนแตกกระจาย ก่อนจะฉุดราคาดิ่งเหวลงไปกองอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ภายในเวลาอันสั้น วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปรากฏการณ์แห่ถอนเงิน หรือ Bank Run อย่างรุนแรง โดยมีเม็ดเงินไหลทะลักออกจากกระดานเทรด FTX สูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.1 แสนล้านบาท) ภายในกรอบเวลาเพียง 72 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าโครงสร้างที่กลวงโบ๋ของ FTX ย่อมไม่อาจต้านทานคลื่นพายุลูกนี้ได้
ในตอนท้ายของหนังสือ ฉางเผิง จ้าว ยังได้กล่าวถึงประเด็นละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มแชตลับในแอปพลิเคชัน Signal ที่ใช้ชื่อว่า Exchange Collaboration ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดย เซน แทกเกตต์ อดีตพนักงานของ FTX โดยดึงตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากหลายกระดานเทรดคริปโต ชั้นนำเข้าร่วมวงสนทนา กลุ่มแชตดังกล่าวได้กลายมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือ DOJ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือ SEC นำไปขยายผลการสอบสวนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อแทรกแซงตลาด
อย่างไรก็ดี ฉางเผิง จ้าว ได้ใช้พื้นที่ในหนังสือเล่มนี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างหนักแน่นว่า ไม่เคยมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ในวงสนทนาดังกล่าว