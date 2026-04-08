หุ้นปิดพุ่ง 20.60 จุด ตอบรับสหรัฐ-อิหร่านพักรบ พรุ่งนี้ลุ้นไซด์เวย์อัพเกาะติดเจรจายุติสงคราม

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,485.03 จุด บวก 20.60 จุด (+1.41%) มูลค่าซื้อขาย 66,928.66 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีฟื้นตัวแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,491.26 จุด และจุดต่ำสุด 1,479.98 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 346 หลักทรัพย์ ลดลง 136 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 170 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ดีตามตลาดหุ้นโลก คลายกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง หลังสหรัฐประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน 14 วัน อย่างไรก็ตาม วันนี้ตลาดบ้านเราขึ้นน้อยกว่าภูมิภาค เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาลงไปน้อยกว่า โดยวันนี้หุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากสงครามในตะวันออกกลางจบขึ้นมาหนุนตลาด ขณะที่กลุ่มพลังงานที่บวกแรงก่อนหน้านี้มีจังหวะพักตัว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่ง Sideway ถึง Sideway Up ยังได้รับ momentum จากวันนี้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องเกาะติดวันศุกร์นี้สหรัฐฯและอิหร่านจะเจรจากันที่ปากีสถานว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน ต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะเงินเฟ้อ โดยให้กรอบแนวรับ 1,480 จุด และแนวต้าน 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,212.14 ล้านบาท ปิดที่ 284.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 5,942.58 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท ลดลง 9.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,773.50 ล้านบาท ปิดที่ 363.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,551.78 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,514.36 ล้านบาท ปิดที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท