VRANDA’ อัดแคมเปญ “คุณเที่ยว เราช่วย คืนค่าน้ำมันสูงสุด 1,000 บาท” รับสงกรานต์-ปิดเทอม

บมจ.วีรันดา รีสอร์ท หรือ VRANDA ยิ้มรับความสำเร็จ หลังเดินหน้ากลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่าน Loyalty Program อย่างเต็มตัว ด้วยโปรแกรมสมาชิก “V-Escape Pass” ที่เปิดตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถล็อคยอดจองห้องพักล่วงหน้ากว่า 20 ล้านบาท จากจำนวนห้องพัก (Room Night) รวมกว่า 1,000 คืน เพื่อเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทดีไซน์สวยทั้ง 6 แห่งในเครือฯ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงต่อแบรนด์ วีรันดา พร้อมส่งแคมเปญ “คุณเที่ยว เราช่วย คืนค่าน้ำมันสูงสุด 1,000 บาท” สำหรับ 3 รีสอร์ทยอดนิยม มุ่งมอบความคุ้มค่าและประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับให้คนไทยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
นายภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDA เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดด้วยการเปิดตัวโปรแกรมสมาชิกใหม่ล่าสุด “V Escape Pass” ภายใต้แนวคิด “The Collective for Smart Travelers” เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การพักผ่อนควบคู่กับความคุ้มค่าผ่านแอปพลิเคชัน Line เป็นครั้งแรก โดยจ่ายเพียง 2,000 บาท เพื่อใช้แทนส่วนลดห้องพักมูลค่ารวมกว่า 8,000 บาท พร้อมทางลัดพิเศษที่สามารถอัปเกรดสถานะผ่านการซื้อ Membership Package เพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์เหนือระดับตลอดอายุสมาชิก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ตลอดระยะเวลาของการเปิดขาย 1 เดือนที่ผ่านมา โปรแกรมสมาชิกดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม สามารถล็อคยอดจองห้องพักล่วงหน้า ในปี 2569 แล้วกว่า 20 ล้านบาท จากจำนวนห้องพัก (Room Night) กว่า 1,000 คืน โดยปัจจัยหลักมาจากการออกแบบโปรแกรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแฟนคลับวีรันดาฯ โดยเฉพาะ ทั้งการที่ลูกค้าสามารถซื้อและใช้จองห้องพักได้เลย และการยกระดับสถานะการพักผ่อนให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งส่วนลดห้องพัก ร้านอาหาร และสิทธิพิเศษในเดือนเกิด ในช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงปิดเทอมที่กลุ่มครอบครัวคนไทยมองหาจุดหมายปลายทางในการพักผ่อน จึงส่งผลให้สมาชิกส่วนใหญ่กว่า 24% ตัดสินใจจองห้องพักทันทีหลังจากสมัครโปรแกรมสมาชิก สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ “วีรันดา” ในตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ (Domestic Market) แม้ยามที่ตลาดท่องเที่ยวโลกมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกต่างๆ วีรันดาฯ ก็ยังสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในปี 2569 ได้เป็นอย่างดี
“โปรแกรมสมาชิก V-Escape Pass ถือเป็นแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดทำขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น หากใครที่พลาดโอกาสในรอบนี้จะต้องรอไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า และยังช่วยสร้างฐานลูกค้าประจำ (Loyalty) ที่พร้อมจะเติบโตไปกับแบรนด์ในระยะยาว” นายภวัฒก์กล่าว
นอกจากความสำเร็จของโปรแกรมสมาชิกแล้ว วีรันดาฯ ได้ส่งแคมเปญพิเศษ “คุณเที่ยว เราช่วย คืนค่าน้ำมันสูงสุด 1,000 บาท” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสนับสนุนให้ลูกค้าคนไทยได้ออกไปเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวที่ Veranda Resort Hua Hin - Cha Am, Veranda Resort Pattaya Na Jomtien และ VERSO hua hin โดยลูกค้าที่จองห้องพักประเภท Deluxe ขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยค่าน้ำมัน 500 บาท และสำหรับห้องประเภท Pool Villa รับเงินชดเชยถึง 1,000 บาท เพียงแสดงใบเสร็จค่าน้ำมันฉบับจริง ณ วันเช็กอิน (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 การจอง) โดยสิทธิพิเศษนี้สำหรับการจองตรงผ่านเว็บไซต์ www.verandaresort.com เท่านั้น และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2569 ถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำ Lifestyle Destination ที่เข้าใจและพร้อมมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงเวลาสำคัญ.