ผู้ถือหุ้นWASH เคาะจ่ายปันผล 0.1066 บาท

บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH ผู้บริหารร้านสะดวกซักแบบครบวงจรชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ WashXpress (วอชช เอ็กเพรส) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นำโดย นายธนา เธียรีอัจฉริยะ ประธานกรรมการ นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล ประธานกรรมการบริหาร และ นายกวิน กลองกระโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติในทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1066 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0722 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 นับเป็นการจ่ายปันผลรวม 0.1788 บาทต่อหุ้น ให้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 3.6% โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2569 นี้ โดยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 10 เมษายน 2569 ซึ่งผู้ซื้อหุ้นในวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
สำหรับแผนธุรกิจในปี 2569 บริษัทเตรียมขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% และตั้งเป้ายอดขายในสาขาเดิม (SSSG) เติบโต 10% โดยเตรียมแผนการตลาดเพิ่มรายได้ สร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง และยกระดับอุตสาหกรรมร้านสะดวกซักสู่มาตรฐานอินเตอร์ระดับโอลิมปิก สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค โดยมีแผนจะเปิด ร้าน WashXpress 100 สาขาใหม่ ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทยในปีนี้ และตั้งเป้าติดแอร์ในร้านให้เย็นสบายเพื่ออำนวยความสะดวกและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในช่วงกลางวันใน 100 สาขา