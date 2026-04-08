บิทคอยน์ทะลุ 72,000 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ-อิหร่านประกาศหยุดยิงชั่วคราว

ราคาบิทคอยน์กลับมายืนเหนือ 72,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 20 วัน หลังสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ ส่งสัญญาณบวกให้ตลาดคริปโตฯ ที่จมอยู่กับบรรยากาศ "ความกลัวสุดขีด" มานาน นักวิเคราะห์ชี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ พร้อมตั้งคำถามว่าแรงดีดครั้งนี้จะยืนระยะได้หรือไม่ ขณะที่เทรดเดอร์ผู้คร่ำหวอดอย่าง ปีเตอร์ แบรนดท์ ยังไม่วางเดิมพันกับการทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2568
สัญญาณหยุดยิงจุดชนวนตลาด
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า "ข้าพเจ้าตกลงระงับการทิ้งระเบิดและโจมตีอิหร่านเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์" ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนครบกำหนดที่ ทรัมป์ เคยขู่ว่าจะสั่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่าน หากอิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ
ฝ่ายอิหร่านก็ตอบรับท่าทีดังกล่าวในเวลาไล่เลี่ยกัน สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศยอมรับข้อตกลงหยุดยิง พร้อมย้ำว่านี่ไม่ใช่การยุติสงครามอย่างเบ็ดเสร็จ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อับบาส อาราฆ์ชี ระบุว่า "หากการโจมตีอิหร่านยุติลง กองกำลังติดอาวุธอันเข้มแข็งของเราจะยุติปฏิบัติการป้องกันตนเองเช่นกัน" พร้อมเสริมว่าจะเปิดทางให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยภายใต้การประสานงานกับกองทัพอิหร่านและคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
น่าสังเกตว่า ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลัง ทรัมป์ ปล่อยถ้อยคำขู่รุนแรงในวันจันทร์ว่า "อารยธรรมทั้งหมดจะสิ้นสลายคืนนี้ ไม่มีวันฟื้นคืน ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุนั้น แต่มันน่าจะเกิดขึ้น" ก่อนที่เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เขาจะอ้างว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่านอาจสิ้นสุดลงภายในไม่กี่สัปดาห์ โดยอ้างว่าบรรลุเป้าหมายในการทำลายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้ว
บิทคอยน์ตอบสนองยุติสงครามปรับตัวพุ่งขึ้นทันที
ในชั่วโมงถัดจากการประกาศหยุดยิง ราคาบิทคอยน์พุ่งขึ้น 2.6% แตะระดับ 72,339 ดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap นับเป็นการทะลุแนว 72,000 ดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าตลาดคริปโตฯ ยังคงเชื่อมโยงแนบแน่นกับความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
โดยพฤติกรรมดังกล่าวสอดรับกับรูปแบบที่นักเทรดคริปโตฯ คุ้นเคยกันดี กล่าวคือ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มักเป็นแรงกดดันต่อราคา ในทางกลับกัน สัญญาณคลี่คลายใดๆ ก็ตามมักกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรที่รวดเร็วฉับพลัน
ตลาดหัวเลี้ยวหัวต่อ นักวิเคราะห์ยังไม่ฟันธง
การพุ่งขึ้นของบิทคอยน์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลัง ไมเคิล ฟาน เดอ โปปเป้ ผู้ก่อตั้ง MN Trading Capital ให้ความเห็นว่า "การตัดสินทิศทางราคาไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว" โดยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่า บิทคอยน์ถูกแรงขายทุบกลับที่แนวต้าน 70,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่จุดต่ำสุดแต่ละครั้งยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุดอยู่ที่ 66,500 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคากำลังบีบตัวเข้า และตลาดยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทิศทางใด
ด้าน Crypto Fear & Greed Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดอารมณ์ตลาดคริปโตฯ โดยรวม รายงานค่า "ความกลัวสุดขีด" ที่ระดับ 11 เมื่อวันอังคาร สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเข้าร่วมตลาด
สวนทางกับกระแสความคาดหวัง เทรดเดอร์ผู้มากประสบการณ์ ปีเตอร์ แบรนดท์ ออกมาระบุว่าตนเองไม่ได้คาดการณ์ว่าบิทคอยน์จะสามารถทำจุดสูงสุดประวัติการณ์ใหม่ได้ในปี 2568 นี้ ซึ่งเป็นมุมมองที่สวนทางกับความคาดหวังของนักลงทุนบางส่วนที่ยังเชื่อมั่นในวัฏจักรกระทิงของสินทรัพย์ดิจิทัล