SNPSร่วมโครงการ Jump+ ดันเป้าหมาย 3 ปี DOUBLE DIGIT

สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ เดินหน้าเข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ลุยแผนเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ พิชิตเป้าหมายระยะ 3 ปี (2569–2571) ที่ระดับ DOUBLE DIGIT และ EBITDA 30% พร้อมเดินหน้าธุรกิจจับกระแสเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ ควบคู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสร้างสรรค์มาจากธรรมชาติ ครอบคลุมทั้งในอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง อาหารและยา ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจให้การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNPS ผู้ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน รับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัยภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (Original Design Manufacturer) และภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (Original Brand Manufacturer) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตภายในระยะ 3 ปี (2569–2571) ที่ระดับ DOUBLE DIGIT และ EBITDA 30% โดยประเมินว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มของรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำไรสุทธิยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตรากำไรขั้นต้นยังคงสูงกว่า 40% และอัตรากำไรจากผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจกำลังเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ SNPS ยังเดินหน้าธุรกิจจับกระแสเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ ที่เน้นการดูแลป้องกัน มากกว่าการรักษา ภายใต้ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.Value – ADD Expansion โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ 2.International การเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และตลาดทางการแพทย์ใหม่ๆ เพิ่มสัดส่วนการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 3.Longevity Economy ความต้องการบริการและผลิตภัณฑ์ดูแลและชะลอการเสื่อมของร่างกาย ซึ่งกำลังเติบโตเป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลก 4. ESG Leadership การเดินหน้าธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคม
โดย SNPS พร้อมเดินหน้าตามแผนธุรกิจ ควบคู่กับ 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1.การปลูก เพื่อนำวัตถุดิบภายในภูมิภาคนำมาใช้ได้จริง 2.การปั้น คือการสร้างสารออกฤทธิ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 3.การเปลี่ยน ผ่านช่องทางบริษัทย่อย ในการสร้างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 4. การปัน ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ Wealth & Wellness สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยต่างๆ มาผนวกกับทรัพยากรในประเทศ สร้างเป็นสารออกฤทธิ์ และส่งมอบสู่อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมความงาม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสุขภาพ
การเข้าร่วมโครงการ Jump+ ในครั้งนี้ ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ SNPS ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน