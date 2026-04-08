ออมสินคว้า 3 รางวัลระดับเอเชีย-หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

นายณัทธร โพธิแพทย์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน กล่าวว่า ธนาคารมีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ โดยเป็นรางวัลจากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน ได้แก่ รางวัล Best Sustainability Bond จากความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อายุ 3 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทั้งการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว (Green Bond) การพัฒนาสังคม (Social Bond) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และธุรกิจ SME ของไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแข่งขันในเวทีการค้าโลก
และตามด้วย รางวัล Best Securitization ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด มูลค่ารวม 10,699.90 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างสูง มียอดจองซื้อเกินกว่า 3 เท่า และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 5 ชุด อายุ 2 – 8 ปี
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “Best SDG Bond & Best Blue Bond in Asia 2025” จากเวที Alpha Southeast Asia ในฐานะผู้จัดการจัดจําหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อทรัพยากรทางทะเล หรือ Blue Bond ของ BGRIM สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกขายหุ้นกู้ Blue Bond วงเงิน 1,500 ล้านบาท โดยเป็น Zero Coupon Bond
ทั้งนี้ 3 รางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก ESG ครอบคลุมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม ตลอดจนธรรมาภิบาลควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตามภารกิจการเป็นธนาคารเพื่อสังคม