หุ้นปิดเช้าพุ่ง 20.56 จุด ตอบรับตอ.กลางพักรบ ท่องเที่ยว-โรงไฟฟ้า-รพ.ดีดขึ้น สวนทางแรงขายกลุ่มน้ำมัน-ปิโตร

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ SET ปิดเช้าที่ 1,484.99 จุด เพิ่มขึ้น 20.56 จุด (+1.40%) มูลค่าซื้อขายราว 39,907.77 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,491.26 จุด และจุดต่ำสุด 1,479.98 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นมาแรงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ตอบรับปัจจัยหนุนสหรัฐและอิหร่านมีข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 2 สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขให้อิหร่านเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ปากีสถานเข้ามาป็นตัวกลางการเจรจา ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดผ่อนคลายลง
Sentiment บวกจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง ทำให้เป็นนักลงทุนกลับมา risk-on ในระยะสั้น และเป็นแรงหนุนต่อหุ้นที่ถูกแรงกดดันจากปัจจัยสงครามก่อนหน้านี้กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น แต่ก็มีแรงขายสลับออกมาในกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีจากราคาน้ำมันร่วงแรง กดดันดัชนีไม่ได้บวกมากเท่ากับตลาดเอเชีย และที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยลงมาน้อยกว่าต่างประเทศ ทำให้วันนี้อาจจะขึ้นไปน้อยกว่าด้วยเช่นกัน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์อัพ โดยให้แนวต้าน 1,500 จุด แนวรับ 1,465 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,097.15 ล้านบาท ปิดที่ 285.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,835.30 ล้านบาท ปิดที่ 153.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,774.56 ล้านบาท ปิดที่ 60.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 1,548.08 ล้านบาท ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง 0.75 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,417.99 ล้านบาท ปิดที่ 54.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท