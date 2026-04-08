WICE กางแผน JUMP+ ปักธงสร้างมูลค่าเพิ่ม 3 ปีซ้อน

ไวส์ โลจิสติกส์ พร้อมลุยโครงการ JUMP+ เดินเกมรุกสร้างการเติบโตระยะกลาง ตั้งเป้ารายได้ 7,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ยกระดับคุณภาพรายได้และ กระแสเงินสด ชู 3 กลยุทธ์หลัก พร้อมนำ AI และ Data-Driven เสริมศักยภาพการแข่งขัน เร่งขยายบริการ Cold Chain และ Multimodal Transport เจาะตลาดอาเซียน-จีน ดันแผนธุรกิจด้าน ESG พัฒนาแพลตฟอร์มเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการครบวงจร
นายพัทธดน คงสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ระดับภูมิภาค พร้อมด้วยนายศิริภัทร โกเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย โดยเปิดเผยว่า บริษัทประกาศเดินหน้าเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมประกาศแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้รวมให้อยู่ที่ระดับ 7,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าองค์กรผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ ครอบคลุมการยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล, การเพิ่มคุณภาพรายได้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
สำหรับ 3 กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน เริ่มจากการยกระดับแพลตฟอร์มและนำ AI มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อเพิ่มรายได้ต่อธุรกรรมและพัฒนาบริการแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าองค์กรในระดับภูมิภาค ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพรายได้ผ่านการใช้ Data-Driven Pricing และ ระบบคาดการณ์ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดราคาและเสริมความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบรวมศูนย์ (One Platform) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งองค์กร ลดความซ้ำซ้อน และ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมรองรับการขยายธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในอนาคต
ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมรุกขยายธุรกิจภายใต้โครงการ JUMP+ โดยเน้นการเติบโตในกลุ่ม Cold Chain Logistics และ Multimodal Transport เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความรวดเร็วและความคุ้มค่า ท่ามกลางความผันผวนของค่าระวางในตลาดโลก พร้อมใช้เครือข่ายพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน ในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานทางเลือกในระบบปฏิบัติการ ครอบคลุมการขนส่งภายในประเทศ ข้ามพรมแดน และการบริหารคลังสินค้า ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างเป็นระบบแล้ว ยังคาดการณ์ว่าจะให้ผลตอบแทนด้านต้นทุนพลังงานที่ดีกว่าในระยะยาว ควบคู่กับการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อติดตามสินค้าและบริหารคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
“การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ WICE สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในองค์กรออกมาสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเราคาดหวังว่าผลจากการดำเนินงานตามแผนงานนี้ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และ สร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้นภายใน 3 ปีข้างหน้า รวมถึงยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับตัว และ สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โลก” นายพัทธดน กล่าว