STGT คว้ารางวัลการเงินเพื่อความยั่งยืนระดับสากล

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT กล่าวว่า STGT คว้ารางวัล "Best Sustainability-Linked Loan – Manufacturing" จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 ภายใต้หมวด ASEAN Deal Awards – Thailand ณ โรงแรม Four Seasons Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 สะท้อนความสำเร็จในการบูรณาการเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์ทางการเงินขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
“STGT รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Sustainability-Linked Loan – Manufacturing” จาก The Asset สื่อด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย เพื่อเชิดชูองค์กรที่โดดเด่นด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ในภูมิภาคเอเชีย จากสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) มูลค่า 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติในครั้งนี้ร่วมกับ นางสาวแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และ ESG Finance ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ Sustainability-Linked Loan จึงนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการบูรณาการกลยุทธ์ทางการเงินเข้ากับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ซึ่งได้รับรางวัล Best New Green Bond จากเวทีเดียวกันเมื่อปี 2566 โดยกลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนแนวทางดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” สู่ทุกชีวิตทั่วโลก (To Deliver ˹Touch Of Life™˼ On a Global Scale) ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท”
ทั้งนี้ STGT ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Key Performance Indicators: KPIs) และ เป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets: SPTs) อย่างชัดเจน ครอบคลุมการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 20% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2567 รวมถึงการลดปริมาณของเสียไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตที่กำจัดด้วยวิธีฝังกลบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 50% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2567 ควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอื่นๆ โดยจากผลการดำเนินงานในปี 2568 STGT สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดการของเสียไม่อันตรายได้ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
สำหรับ ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินงานของ STGT ในการเชื่อมโยง ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์ทางการเงินขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น หากยังสอดคล้องกับแนวคิด “Clean World Clean Gloves” (CWCG) หรือ “ถุงมือสะอาด โลกสะอาด” ที่บริษัทใช้เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อโลก ตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมยกระดับมาตรฐานความยั่งยืน ของอุตสาหกรรมถุงมือยางและตอกย้ำบทบาทของ STGT ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมถุงมือยางระดับโลก ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน