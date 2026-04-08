VIH ร่วมโครงการ JUMP+ ตั้งเป้า EBITDA พันล.ปี71

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ เดินหน้าสร้างการเติบโตระยะยาว ผ่านการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ วางโรดแมป 3 ปี (2569–2571) ยกระดับโครงสร้างธุรกิจสู่โมเดล Healthcare ยุคใหม่ พร้อมตั้งเป้ารายได้ 4,000 ล้านบาท และ EBITDA 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2571
ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริษัท บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH เปิดเผยแผนในการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า VIH ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ JUMP+ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนฯ ภายใต้แผน 3 ปี (2569-2571) ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้ง 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย
ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าประกันชีวิต ลูกค้าประเภทคู่สัญญา ลูกค้าผู้ประสบภัยจากรถ ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน (2) กลุ่มลูกค้าโครงการ ภาครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม
สำหรับแผนการเติบโตของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เน้นกลยุทธ์ 3 แนวทางหลัก เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้ 4,000 ล้านบาท และ EBITDA 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 คือ
1.ขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และบริการเฉพาะทาง โดยมุ่งเจาะกลุ่มโรคซับซ้อนที่มีอุปสงค์สูง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์สมอง ศูนย์กระดูกและข้อ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ป่วยและอัตรากำไร
2.ตั้งเป้าพัฒนาองค์กรสู่การเป็น ผู้นำด้าน Preventive Healthcare ของประเทศ โดยมุ่งสร้างระบบบริการสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพเชิงรุก และการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งเสริมสร้าง ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
3.นำเทคโนโลยีและบุคลากรมาเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ AI Analytics และการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเฝ้าระวังและพยากรณ์ปัญหาสุขภาพแบบเรียลไทม์ พร้อมปรับปรุงการบริหารต้นทุนด้วยเทคโนโลยี
ด้านภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึง การยกระดับด้านธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายหลักในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส การยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส ซึ่งแผนยกระดับจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สู่มาตรฐานสากลโดยการวางระบบบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการฉ้อโกงตามมาตรฐานสากล ISO 37003 ให้สำเร็จครบถ้วนภายในปี 2571 นอกจากนี้กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมโรงพยาบาลในเครือทั้ง 4 แห่ง พร้อมวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับสู่การเป็นกลุ่มโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำในอนาคต
ทั้งนี้แผน JUMP+ ของ VIH ในปี 2569-2571 จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรในระยะยาว การยกระดับการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มโรงพยบาลวิชัยเวชฯ จะสื่อสารความคืบหน้าและความสำเร็จตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้สังคมการลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ