MMM คว้าดีล โครงการเพิ่ม เจาะกลุ่ม Real Demand โซน EEC

เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล v โชว์ศักยภาพการเป็นตัวจริงด้านบริหารการขายอสังหาฯ หลังโชว์ผลงานเด่นในโปรเจกต์กับพันธมิตร "ปลื้มแสนสุข" ล่าสุดส่งไม้ต่อดีลบริหารการขาย โครงการมูลค่า 37.4 ล้านบาท ชูทำเลแรร์ไอเทมติดถนนหลักข้าวหลาม-บางแสน เจาะกลุ่ม Real Demand คนทำงานโซนนิคมฯ EEC การันตีปิดจ็อบรับรายได้ทันทีภายในครึ่งแรกปี 2569
นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าขยายพอร์ตการบริหารงานขายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับ นายอำนาจ พูลขำ กรรมการ บริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการเข้าบริหารการขายโครงการมูลค่ารวม 37.4 ล้านบาท
โดยโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่บนถนนข้าวหลาม–บางแสน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่มีกำลังซื้อสูง และเติบโตอย่างรวดเร็ว รองรับดีมานด์ทั้งจากคนในพื้นที่และบุคลากรในเขตเศรษฐกิจ EEC ซึ่ง MMM มั่นใจว่าจะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด โดยจะเริ่มเปิดการขายตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ทันที พร้อมปิดการขายได้ครบภายในครึ่งแรกของปี 2569
“ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมที่เคยร่วมงานกันมาแล้ว ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและผลงานการบริหารงานขายที่โดดเด่นของ MMM จากโครงการก่อนหน้า จึงนำไปสู่การไว้วางใจให้ดูแลการขายโครงการซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายบทบาทของ MMM ในการรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโซนชลบุรี–EEC สำหรับความโดดเด่นของโครงการดังกล่าวที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับราคาเดียวกัน โดยโครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดถนนสายหลัก"เส้นข้าวหลาม–บางแสน" ทำให้โครงการนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งความต้องการอยู่อาศัยจริง (Residential Demand) และความต้องการเป็นบ้านพักผ่อน (Tourism Demand)”
สำหรับทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโซนดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการของ "คนทำงานในพื้นที่ EEC และเมืองชลบุรี" ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแข็งแกร่ง โครงการจึงตั้งเป้าเจาะกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ผู้ที่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เป็นครั้งคราว รวมถึงกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ต้องการเปลี่ยนจากการเช่ามาเป็นการซื้อบ้านเป็นของตนเอง
นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันยังมองหาพื้นที่ใช้สอยที่รองรับการทำงานแบบ Work From Home รวมถึงพื้นที่สำหรับครอบครัวและที่จอดรถ ทำให้สินค้าประเภทแนวราบสามารถตอบโจทย์และทำยอดขายได้ดีกว่าคอนโดมิเนียมในทำเลนี้ โดย MMM เตรียมกลยุทธ์การตลาด เชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มนี้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์หลัก โดยเดินหน้าหาพอร์ตโฟลิโอและรับบริหารโครงการในทำเลที่มีความต้องการซื้อ (Demand) สูง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจผ่านหน่วยงานหลัก ทั้ง BU1, BU2 และ BU Hybrid เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร