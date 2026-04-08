LEO เดินหน้าโครงการ “โรงเรียนนี้เพื่อน้อง โครงการที่ 7”

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เดินหน้าสานต่อภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการ “โรงเรียนนี้เพื่อน้อง โครงการที่ 7” โดยมุ่งเปลี่ยนทุกการใช้บริการกับทางบริษัทฯ ให้กลายเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทย
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงขององค์กร ไม่ได้วัดเพียงผลประกอบการ แต่รวมถึงการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ภายใต้แนวคิดดังกล่าว LEO จึงได้พัฒนาโครงการ “โรงเรียนนี้เพื่อน้อง” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล โดยบริษัทฯ ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกว่า 400 คน ใน 6 โรงเรียน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในหลากหลายด้านอย่างเต็มศักยภาพ
ในปี 2569 นี้ โครงการก้าวเข้าสู่โครงการที่ 7 โดย LEO ยังคงมุ่งมั่นสานต่อภารกิจในการสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ผ่านการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียน การปรับปรุงห้องสมุด
การสร้างพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็ก ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ สอดคล้องกับปณิธานของ LEO ที่ต้องการตอบแทนสังคมผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ “โรงเรียนนี้เพื่อน้อง โครงการที่ 7” ในปีนี้ LEO เตรียมดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมุด สร้างสนามเด็กเล่น และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ LEO ยังเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้อย่างง่ายดาย ผ่านการใช้บริการขนส่งของบริษัท โดยทุก shipment ที่ใช้บริการ Sea Freight หรือ Air Freight บริษัทจะร่วมสมทบทุนจำนวน 5 USD (หรือประมาณ 160 บาท) ต่อ shipment เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการผสานการดำเนินธุรกิจเข้ากับการสร้างคุณค่าทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
“เราต้องการใช้ศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ เปลี่ยนทุกการขนส่งให้มีความหมายมากกว่าธุรกิจ แต่เป็นโอกาสของใครอีกหลายคน พื้นที่เล็ก ๆ ของการเรียนรู้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้” นายเกตติวิทย์ กล่าว
โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ LEO ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG โดยเฉพาะด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นการเติบโตที่สร้างคุณค่าและรอยยิ้มให้กับสังคมไทยในระยะยาวอย่างแท้จริง