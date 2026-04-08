หุ้นพุ่งรับสหรัฐ-อิหร่านพักรบ ชูกลุ่มโรงไฟฟ้าตีปีกรับน้ำมันร่วง-ลุ้นนโยบายกระตุ้น ศก.

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสเปิดพุ่งอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกับตลาดหุ้นโลกและภูมิภาค ปัจจัยบวกสำคัญขับเคลื่อนคือประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์ ช่วยลดความรุนแรงในการยกระดับสงคราม ขณะที่อิหร่านตอบรับเชิงบวก โดยตกลงเปิดทางให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงง และเป็นผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในภาพรวม
แม้สถานการณ์ในระยะสั้นจะดูผ่อนคลายลง แต่การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังมีความไม่แน่นอนสูงและต้องติดตามข้อเสนอยุติสงครามต่อไป แต่ท่าทีของทั้งสองฝ่ายต้องการยุติสงคราม
อีกทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังไม่เห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนและอาจเห็นผลกระทบจากสงครามในระยะถัดไป ดังนั้น ยังต้องติดตามพัฒนาการข่าวสารอย่างใกล้ชิด
สำหรับราคาน้ำมันทีร่วงลงเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี แต่ในทางกลับกันเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานลดลง เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า
ส่วนปัจจัยในประเทศ นักลงทุนกำลังจับตาการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่ต่อรัฐสภาในวันที่ 9-10 เม.ย.นี้ ซึ่งถือเป็นจังหวะที่ดีที่เข้ามาเสริมบรรยากาศการลงทุน คาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งมาตรการดูแลด้านพลังงาน
ประเมินกรอบแนวต้าน 1,480 จุด และแนวต้านสำคัญ 1,500 จุด และแนวรับ 1,450 จุด