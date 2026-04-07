BE8 ย้ำภาพผู้นำ Salesforce Summit Partner รายเดียวจากไทยร่วมโชว์เคสในงาน “Agentforce World Tour 2026”

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI-Powered Digital Transformation เข้าร่วมงาน Agentforce World Tour Bangkok 2026 งานแสดงเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลกของ Salesforce โดย BE8 เป็นตัวแทนจากไทยเพียงรายเดียวในระดับ Summit Partner ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ สะท้อนบทบาท ของ BE8 ในการขับเคลื่อน AI-Powered Digital Transformation ในประเทศไทยและภูมิภาค
นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมงาน Agentforce World Tour Bangkok 2026 กับ Salesforce ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ BE8 ในฐานะ Salesforce Summit Partner ของไทยเพียงรายเดียวที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อม ในการนำเทคโนโลยีAgentic AI มาประยุกต์ใช้ พร้อมต่อยอดการนำโซลูชันแบบครบวงจรของ Salesforce ไปใช้ใน ตลาดไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนองค์กรไทยในการยกระดับการดำเนินงาน และสร้างโอกาสในการแข่งขัน ในระดับสากล”
Agentforce World Tour เป็นงานด้านนวัตกรรมและธุรกิจระดับโลกของ Salesforce ที่หมุนเวียนจัดขึ้นในเมืองสำคัญทั่วโลก โดยกรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดAgentic AI เทคโนโลยี สำคัญที่ช่วยให้มนุษย์และ AI สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานประกอบด้วยเวทีบรรยายหลัก เวทีเสวนา การสาธิตการใช้งานจริง (Live Demos) และกิจกรรม ทดลองใช้งาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการประยุกต์ใช้ AI ในองค์กร โดยงาน ดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้นำองค์กรลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหลากหลายภาคส่วน
นายอภิเษก กล่าวเพิ่มเติมว่า BE8 ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยองค์กรพัฒนาและขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยี AI และ Digital Transformation ด้วยความกดดันจากหลากหลายปัจจัยที่ทุกองค์กร ต้องเผชิญ ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความท้าทายอย่างมาก เราจึงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนำเทคโนโลยี ใหม่ๆมาตอบโจทย์องค์กรธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ BE8 ยังได้รับเชิญจาก Salesforce ให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์พิเศษในงาน โดยมีนายวิภพ ฤชูตระกูล Senior Director, Technology Advisory จาก BE8 เป็นตัวแทนบริษัทในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำ AI และ Salesforce Solutions ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ BE8 ในฐานะ Salesforce Partner ในระดับสากล