BAM มั่นใจธุรกิจแข็งแกร่ง ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตที่ A

BAM เชื่อมั่นภาพรวมบริษัทแข็งแกร่ง โดยทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตของ BAM ในระดับเดิมที่ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงประสบการณ์และความเป็นผู้นำในตลาดบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เปิดเผยถึงรายงานการจัดอันดับเครดิตของทริสเรทติ้งว่า ยังคงให้อันดับเครดิตของ BAM อยู่ที่ A- ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา BAM สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสามารถสร้างผลเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเป็น 1.79 หมื่นล้านบาท จาก 1.52 หมื่นล้านบาท ในปี 2567 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 พันล้านบาท จาก 1.6 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ในขณะที่สถานะทางธุรกิจของ BAM ยังอยู่ในระดับที่ “แข็งแรง” โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 45% ตามขนาดของสินทรัพย์ในปี 2568 ที่มีอยู่เป็นจำนวน 1.36 แสนล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารรวมทั้งสิ้นจำนวน 1.30 แสนล้านบาท
ความแข็งแกร่งดังกล่าวมาจากประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 27 ปี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และความสัมพันธ์ระยะยาวกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ดร.รักษ์ฯ กล่าวอีกว่าสำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” นั้น จะวางกลยุทธ์เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ BAM มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เพื่อให้แนวโน้มอันดับเครดิตกลับมาเป็น “Stable” หรือ “คงที่” ด้วยการสร้างยอดผลเรียกเก็บทั้งทางด้าน NPL จากการแบ่งลูกหนี้ออกเป็น S M L โดยใช้แนวทางการอนุมัติไว รวมถึงการทำ Partnership ในขณะที่ NPA จะใช้การขายตรง พร้อมทั้งการออกผลิตภัณฑ์และแคมเปญทางการตลาด อีกทั้งการทำ Partnership อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์ “3 ฟันเฟือง” สำหรับฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ ได้แก่
ฟันเฟืองที่ 1 : การบริหาร NPL&NPA อย่างเข้มข้น ได้แก่ การกำหนดราคาที่เป็นธรรม เป็นปัจจุบัน และแข่งขันได้, ลดระยะ Holding Period ของ NPA, เร่ง Cash Conversion Cycle รวมทั้งลดการตั้งสำรองที่ไม่จำเป็น
ฟันเฟืองที่ 2 : การลงทุนในระบบเพื่ออนาคต พร้อมกับการเสริมด้วย e-Marketplace
ฟันเฟืองที่ 3 : การสร้างคนด้วยการสร้าง Hybrid Talent
ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ BAM สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้และเกิดการเติบโตของผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง.