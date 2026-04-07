หุ้นปิดบวก 10.43 จุด แรงซื้อพลังงาน-ปิโตรหนุน ลุ้นพรุ่งนี้ชี้ชะตาเส้นตายสหรัฐฯ-อิหร่าน

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,464.43 จุด บวก 10.43 จุด (+0.72%) มูลค่าซื้อขาย 45,084.97 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,466.48 จุด และจุดต่ำสุด 1,449.43 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 194 หลักทรัพย์ ลดลง 259 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 205 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นจากปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับน้ำมัน โดยเฉพาะกลุ่ม PTT ขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่น หลังราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวสูงต่อเนื่อง ประกอบกับ ยังไม่มีความชัดเจนของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ทำให้สถานการณ์ตะวันออกกลางไม่แน่นนอนเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน ซึ่งหุ้นกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี ยังได้รับอานิสงส์ ขณะเดียวกัน ยังมีแรงซื้อ DELTA เข้ามาหนุนดัชนีราว 5 จุด
นอกจากนั้น ในช่วงบ่ายคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง 2 บาท/ลิตร แต่ยังต้องติดตามว่าราคาน้ำมันหน้าปั้มจะลดลงได้เท่าไหร่ แต่ก็เป็น Sentiment บวกที่ทำให้ภาพของเศรษฐกิจของประเทศไทยลดความตึงเครียดด้านต้นทุนและค่าครองชีพลงได้บ้างในระยะสั้น
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดว่าตลาดยังมีความผันผวน ต้องติดตามท่าทีของสหรัฐฯในช่วงเช้าเมื่อถึงกำหนดให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งหากไม่มีการตอบสนองจะต้องจับตาว่าสหรัฐฯจะเปิดการโจมตีครั้งใหญ้หรือไม่ ดังนั้น ยังค่อนข้างมีความเสี่ยง
โดยให้แนวต้าน 1,480 จุด แนวรับ 1,450 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,327.76 ล้านบาท ปิดที่ 276.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,143.36 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,692.78 ล้านบาท ปิดที่ 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 2,300.83 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,110.52 ล้านบาท ปิดที่ 364.00 บาท ลดลง 1.00 บาท