IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี-คาดเปิดจองซื้อ 15 – 17 มิถุนายนนี้

IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ชำระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งที่มีต่อบริษัทฯ ที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายนนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 6 แห่ง
ทั้งนี้ ในปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งต้องอาศัยการกำกับดูแลเชิงรุก การตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์อย่างรอบคอบ และวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน IRPC เร่งเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ท่าเรือ และอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่การต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ผ่านมาตรการเชิงรุก เช่น การบริหารเงินทุน ปรับพอร์ตการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริหารสินทรัพย์ท่าเรือและที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดตั้ง Crisis War Room เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขับเคลื่อนกลยุทธ์ Domestic First เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลก และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านทั้งช่องทางสาขา และช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย