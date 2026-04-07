BKGI ชูบทบาทข้อมูลจีโนม ยกระดับสู่ Precision Care

ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Techsauce Healthspan Festival 2026 ในหัวข้อ Session ‘Impact of Genomic Data: จากการป้องกัน สู่ Precision Care ด้วยข้อมูลจีโนม’ โดยถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการนำข้อมูลจีโนมมาใช้ยกระดับสุขภาพ ซึ่งเทคโนโลยีจีโนมิกส์ครอบคลุมกระบวนการดูแลสุขภาพ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกช่วงของชีวิต (Stage of Life) ตั้งแต่อนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) อย่างการตรวจตัวอ่อนก่อนการฝังตัวในกระบวนการ IVF การตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ การวินิจฉัยโรค การรักษามะเร็งแบบตรงจุด ไปจนถึงการตรวจ DNA เพื่อออกแบบไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล ในด้านการป้องกัน (Prevention) ด้วยเทคโนโลยี NGS (Next-Generation Sequencing) สามารถตรวจคัดกรองพาหะโรค เช่น ธาลัสซีเมีย โดยตรวจหาพาหะของคู่สมรสก่อนตั้งครรภ์ หรือในระหว่างการฝากครรภ์ รวมถึงการตรวจ NIPT เพื่อคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจ Polygenic Risk Score, Pharmacogenomics และDNA Methylation เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคและวัดอายุชีวภาพ (Biological Age) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในด้านการรักษาช่วยให้แพทย์เลือกยาได้แบบตรงจุด Targeted Drug โดยไม่ต้องลองผิดลองถูก รวมถึงปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละคนผ่านศาสตร์Pharmacogenomics
ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มของการแพทย์แบบแม่นยำ (Precision Medicine) ที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของระบบสุขภาพ ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการด้านข้อมูลจีโนมในระดับประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคตต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Paragon Hall สยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้