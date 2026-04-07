TBN กางแผน 3 ปี "JUMP+" ปักธงกำไรแตะ 70 ล้านบาท ในปี71

“ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น”ประกาศทิศทางธุรกิจระยะยาวปี 2569–2571 ภายใต้โครงการ "JUMP+" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำด้าน Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยี Low-Code และ AI ระดับสากล ตั้งเป้าสร้างการเติบโตของกำไรสุทธิสู่ระดับ 70 ล้านบาท ภายในปี 2571 ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ที่เน้นการสร้างนวัตกรรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการขยายธุรกิจเชิงรุกผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) หรือการร่วมทุน (JV)
นายธิปัตย์ สุนทรารชุน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN ผู้นำด้าน Intelligent Digital Platform เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพองค์กร โดยบริษัทฯ พร้อมผลักดันกำไรสุทธิเติบโตสู่เป้าหมาย 70 ล้านบาท ผ่านการสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตด้วย 3 กลยุทธ์หลัก
โดยกลยุทธ์ที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท "Own product and proprietary solutions" เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2569 จะเน้นเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารและการเงินด้วยโซลูชัน "End-to-End Lending" แบบครบวงจร บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้จากส่วนนี้ที่ 20-30% ในปี 2570 และเพิ่มเป็น 40-50% ในปี 2571 พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ให้อยู่ในระดับสูงที่ 40-50% ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าเพิ่มของเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับโครงสร้าง กระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Internal Process Re-engineering) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการทำกำไร TBN มุ่งเน้นการเพิ่ม Operational Efficiency ผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรและการนำระบบ Data Analytics มาใช้ติดตามผลงานข้ามสายงาน (Cross-functional Tracking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) ของบุคลากรให้สูงสุด โดยวางเป้าหมายอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 5-7% ในปี 2569 สู่ระดับ 13-18% ภายในปี 2571 เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง
กลยุทธ์ที่ 3 การขยายธุรกิจเชิงรุกแบบก้าวกระโดด (Inorganic Growth) นอกจากการเติบโตจากภายในบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการควบรวมหรือซื้อกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) กับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อขยายฐานลูกค้าเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยตั้งเป้าหมายให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) รวมขององค์กรแตะระดับ 10-20% ภายใน 3 ปี
นอกจากนี้ ในด้านธรรมภิบาล (Governance) บริษัทฯ มีแผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และแผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ รวมถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างรากฐานองค์กรที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว
การขับเคลื่อนภายใต้แผน JUMP+ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับ TBN จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สู่การเป็น Tech Platform ระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยปรับโครงสร้างรายได้ให้มีสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ที่ชัดเจนและมั่นคง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันเป้าหมายกำไร 70 ล้านบาท ได้ตามแผน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป