GPI เผย มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 กวาดยอดจองทะลุ 1.35 แสนคัน

“กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เผยความสำเร็จการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47 กวาดยอดจองรถรวม 135,007 คัน และมีผู้เข้าชมงาน 1,798,312 คน ท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สะท้อนถึงกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของตลาดที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย
นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI ในฐานะรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์
ครั้งที่ 47 เปิดเผยว่า การจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47 ที่ผ่านมา ภายใต้ธีม “The ICONIC SYNCHRONICITY” หรือ “บริบทแห่งการขับเคลื่อนไร้ที่ติ” ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการยานยนต์และผู้เข้าชมงานฯ ที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก แม้มีสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน 12 วัน (25 มี.ค.-5 เม.ย.2569) มียอดจองรถรวม 135,007 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 132,951 คัน และรถจักรยานยนต์ 2,056 คัน รวมถึงมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 1,798,312 คน สะท้อนถึงกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของตลาดที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จดังกล่าวมีปัจจัยมาจากการขยายตัวของกลุ่มยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีค่ายรถชั้นนำจากเอเชียและยุโรป นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย ขณะเดียวกันรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปยังคงได้รับความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มรถอเนกประสงค์และรถกระบะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตจริง นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นพิเศษและกิจกรรมทดลองขับที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคได้อย่างดี รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ และโซลูชันการเดินทางแห่งอนาคต
“ภาพรวมของงานฯ ในปีนี้ สะท้อนทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งกำลังก้าวสู่ยุคการเปลี่ยนผ่าน ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และโครงสร้างตลาด โดยมีงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่การเปลี่ยนผ่านในยุคพลังงานใหม่ และขอขอบคุณผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และประชาชนที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมงานอย่างล้นหลาม” นายจาตุรนต์ กล่าว
นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า จากความสำเร็จดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเดินหน้าเตรียมการจัดงานในปีหน้า โดยเตรียมพบกับงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 48 ในวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2570 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ที่จะยิ่งใหญ่ และเข้มข้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับรูปแบบการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกยานยนต์ในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในงานแสดงยานยนต์ระดับนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคในอนาคต