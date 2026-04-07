โบรกปรับสมมติฐานราคาน้ำมันรับความเสี่ยงตะวันออกกลางตึงเครียด ชู PTTEP-PTT เด่นรับ Oil Shock

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า นับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นในช่วงปลายเดือน ก.พ. 2569 ราคาน้ำมันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน 1 เดือน ซึ่งรุนแรงกว่าเหตุการณ์หยุดชะงักของเส้นทางยุทธศาสตร์ในอดีต ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำที่ US$70/บาร์เรลในช่วงก่อนสงคราม มาซื้อขายที่ US$95110 และพุ่งขึ้นเกิน US$140 ชั่วคราวหลังจากสหรัฐฯ ส่งสัญญาณแผนยุติความขัดแย้ง
ราคาน้ำมันดิบ Brent เฉลี่ย YTD อยู่ที่ US$83.2/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก US$63.7/บาร์เรล ในไตรมาส 4/68 ซึ่งบ่งชี้ถึงค่าพรีเมียมความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานมากกว่า US$20/บาร์เรล ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงต่างจากช่วงที่พุ่งขึ้นระยะสั้นในปี 2562 หรือต้นปี 2565 จากความเสี่ยงในการขนส่งและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ข้อตกลงฮอร์มุซระหว่างอิหร่านและโอมานช่วยลดความเสี่ยงในกรณีเลวร้ายขั้นสุดลง แต่เป็นการตอกย้ำฐานราคาน้ำมันเชิงโครงสร้าง
สงครามอิหร่านทำให้อุปทานน้ำมันตึงตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งรองรับการค้าน้ำมันทั่วโลกประมาณ 20% แม้ว่าการขนส่งบางส่วนจะเริ่มกลับมาดำเนินการได้ แต่ก็เผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น การคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการ และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าผ่านทาง
การเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับระเบียบการผ่านทางที่มีการประสานงานร่วมกัน บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การเข้าถึงแบบมีการจัดการ มากกว่าที่จะกลับไปสู่การสัญจรที่ไร้รอยต่อ การตรวจสอบที่เป็นทางการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ จะทำให้ต้นทุนการขนส่ง เบี้ยประกัน และความล่าช้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้อุปทานลดลง แม้ว่าปริมาณการขนส่งโดยรวมอาจฟื้นตัวได้บางส่วน
ข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานส่งสัญญาณถึงความไม่มั่นคงที่มีการจัดการมากกว่าการยุติปัญหาอย่างรวดเร็ว ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อความขัดแย้งพัฒนาไปสู่กลไกการกำกับดูแล เช่น ใบอนุญาต ค่าผ่านทาง หรือการควบคุมการขนส่ง เหตุการณ์หยุดชะงักมักจะยืดเยื้อเกินกว่าช่วงที่มีการสู้รบ แม้ความรุนแรงจะลดลง แต่ระบบการผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซที่ต้องมีการประสานงาน การออกใบอนุญาต หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ฝังค่าพรีเมียมความเสี่ยงที่สูงขึ้นไว้ เนื่องจากการเจรจายังคงดำเนินอยู่ จึงไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการกลับไปสู่บรรทัดฐานการสัญจรในช่วงก่อนสงคราม ซึ่งหมายความว่าราคาน้ำมันไม่เพียงแต่สะท้อนถึงระยะเวลาของความขัดแย้งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วย
แม้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อุปสงค์ในระยะสั้นมีแนวโน้มยืดหยุ่นต่ำโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการขนส่ง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการส่งมอบที่สูงขึ้นจากโลจิสติกส์ ประกันภัย และความล่าช้าในการจัดส่ง อาจค่อยๆ เพิ่มความเสี่ยงในการทำลายอุปสงค์ (demand destruction) ในอดีต อุปสงค์มักปรับตัวผ่านการเติบโตที่ช้าลงมากกว่าการลดการบริโภคอย่างฉับพลัน เอเชียและยุโรปเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าสูงและมีขีดความสามารถทางการคลังที่จำกัดในการรองรับต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะยืนอยู่ในระดับสูงตลอดปี 2569 โดยความเสี่ยงด้านอุปสงค์จะเปลี่ยนไปเป็นประเด็นเศรษฐกิจมหภาคแทนที่จะเป็นการทรุดตัวลงในระยะสั้น
ด้วยราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะสั้น เราจึงปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ำมันดิบ Brent สำหรับปี 25692571 ซึ่งสะท้อนถึงการขยับขึ้นของเส้น forward curve ล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังของตลาดยังคงเอนเอียงไปในทางขาขึ้น ผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพง (oil shock) ก็พิสูจน์แล้วว่ารุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะผ่อนคลายลงในระยะสั้นจากข้อตกลงอิหร่าน-โอมานเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบมีการจัดการ ในมุมมองของเรา ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงและไม่แน่นอน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569 และต่อเนื่องไปถึงปี 2570 จากค่าพรีเมียมความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น PTTEP (OUTPERFORM) ยังคงเป็นหุ้นเด่นของเราท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความสามารถในการทำกำไรที่แปรผันตามราคาน้ำมันที่ยืนสูง ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และงบดุลที่แข็งแกร่ง หลังจากปรับสมมติฐานราคาน้ำมันปี 25692571 เพิ่มขึ้น เราจึงปรับราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี DCF เพิ่มขึ้นจาก 157 บาท เป็น 175 บาท
มูลค่าหุ้น PTTEP ที่สูงขึ้นยังช่วยผลักดันราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี sum-of-parts ของ PTT (OUTPERFORM) เพิ่มขึ้นจาก 42 บาท เป็น 44 บาท ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลของ PTT และกำไรที่แข็งแกร่งช่วยให้ PTT ดูน่าสนใจในตลาดที่ผันผวน ด้วย PBV ปี 2569 ที่ไม่แพงที่ 0.9 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 6% ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้ำมัน และการแทรกแซงราคาน้ำมันในประเทศโดยภาครัฐ