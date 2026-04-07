SA เซ็น MOU สถาปัตย์ มธ. ปั้นบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจ

นายมณเฑียร ยิ่งดำนุ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการว่าด้วย “การศึกษาดูงานและการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริง” กับ รศ.ดร.ดารณี จารีมิตร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานด้านการเรียนการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรในสายงานธุรกิจสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
สำหรับการลงนามในครั้งนี้เป็นการต่ออายุความร่วมมือจากเดิมที่มีระยะเวลา 1 ปี โดยได้ขยายระยะเวลาเป็น 3 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดพื้นที่ของโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ อาทิ การจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการทำงานจริง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เมื่อเร็วๆ นี้