TIDLOR แจ้ง ‘ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล’ ลาออกทุกตำแหน่งมีผล 6เม.ย.นี้

”ติดล้อ โฮลดิ้งส์ “ยืนยันธุรกิจแข็งแกร่ง หลัง MD ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทมีผลตั้งแต่ 6 เม.ย.นี้เป็นต้นไป และโดยยังคงสนับสนุนองค์กรถึง ต.ค. 69 พร้อมจัดสรร Successor ตามแผน รับไม้ต่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือTidlor Holdings แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะลงจากตำแหน่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรของกลุ่ม Tidlor Holdings แต่อย่างใด โดยในช่วงเวลาที่เหลือ นายปิยะศักดิ์ จะยังคงสนับสนุนการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม 2569เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทได้ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่โดยแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสินเชื่อและผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัย ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อขับเคลื่อนสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
Tidlor Holdings มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ เนื่องจาก เช้าวันนี้ TIDLOR แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลาออกทุกตำแหน่งของบริษัทและบริษัทย่อย มีผล 6 เม.ย.69
โดยภายหลังการลาออก นายปิยะศักดิ์จะยังคงให้การสนับสนุนบริษัทในช่วงระยะเวลาการส่งมอบงาน จนถึงเดือนตุลาคม 2569 เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ขณะที่เมื่อเวลา 11.00น ราคาหุ้น TIDLOR อยู่ที่ 14.20 บาท ลดลง0.80 บาท หรือ 5.33%มูลค่าซื้อขาย 442.71 ล้านบาท