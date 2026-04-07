หุ้นแกว่งไซด์เวย์ จับตาสงคราม ตอ.กลางก่อนเส้นตายพรุ่งนี้กดดันราคาน้ำมัน

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นการเจรจาหยุดยิงระยะเวลา 45 วัน ก่อนที่จะถึงวันครบกำหนดการโจมตีในช่วงวันพรุ่งนี้เช้า
ขณะเดียวกันยังติดตามการโหวตของแต่ละประเทศในสหประประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับประเด็นการใช้กำลังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางของราคาน้ำมัน โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ในตะวันออกลางยังคงตึงเครียดต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอน
โดยให้แนวต้าน 1,470 จุด แนวรับ 1,440 จุด